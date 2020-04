Football : les joueurs de Valence baissent à leur tour leur salaire

"Le club remercie en particulier l'effort solidaire de l'équipe première avec sa réduction salariale pour aider l'institution à protéger tous les travailleurs et leurs familles dans des circonstances très difficiles", écrit le club dans un communiqué, sans préciser de combien les joueurs réduisent leur paie.



Valence va également recourir au chômage partiel et verser aux employés concernés "un complément de revenus à un pourcentage très élevé" mais qui n'est pas précisé.



D'autres clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou Villarreal ont appliqué les mêmes mesures pour tenter de juguler les pertes causées par l'arrêt du football depuis le 12 mars.



La Ligue professionnelle espagnole a estimé à 1 milliard d'euros le manque à gagner pour ses clubs si le championnat et les coupes d'Europe ne pouvaient pas reprendre.