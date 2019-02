Feu vert à la candidature du président ougandais pour un sixième mandat

Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le Mouvement de la résistance nationale (NRM) a appelé M. Museveni, au pouvoir depuis 1986, à "continuer à diriger le Mouvement et l'Etat en 2021 et au-delà pour éliminer les freins à la transformation" de ce pays d'Afrique de l'Est.

Cette résolution a été adoptée par le Comité exécutif central du NRM au terme d'une retraite de cinq jours présidée par M. Museveni lui-même dans un hôtel luxueux du parc national de Murchison Falls, dans le nord-ouest du pays.

L'annonce du NRM fait suite à une réforme constitutionnelle controversée, accompagnée de manifestations de l'opposition et de scènes de pugilat au Parlement, qui a supprimé fin 2017 la limite d'âge de 75 ans pour pouvoir être élu président.

En juillet 2018, la Cour constitutionnelle du pays avait validé l'amendement et la majorité des observateurs en Ouganda s'attendent à ce que la Cour suprême, saisie par une opposante et un militant des droits de l'homme notamment, fasse de même.

M. Museveni est le seul président que la plupart des Ougandais connaissent, dans un pays où un habitant sur deux a moins de 16 ans. L'opposition accuse M. Museveni, ancien guérilléro qui a pris le pouvoir en 1986, de vouloir rester au pouvoir "à vie".

