Expulsé d'Australie, Novak Djokovic a pris l'envol pour Dubaï

La star de tennis Novak Djokovic risque d'être à nouveau expulsé après que le gouvernement australien a annulé son visa pour la deuxième fois.

Difficile de savoir pour l'heure si le numéro 1 mondial sera autorisé à participer à l'Open d'Australie alors qu'il n'est pas vacciné contre le nouveau coronavirus.

Le ministre de l'Immigration, Alex Hawke, a déclaré vendredi qu'il avait utilisé son pouvoir discrétionnaire pour annuler le visa du Serbe pour des raisons d'intérêt public, trois jours seulement avant le début de l'Open d'Australie, où Djokovic, 34 ans, a remporté neuf de ses 20 titres du Grand Chelem, un record.

Les avocats de Djokovic vont probablement faire appel devant la Cour fédérale et une audience devrait avoir lieu vendredi soir.

L'expulsion d'Australie peut entraîner une interdiction de retour dans le pays pendant trois ans, bien que cette interdiction puisse être levée, selon les circonstances.

M. Hawke a déclaré qu'il avait annulé le visa parce que c'était "dans l'intérêt public de le faire".

Le Premier ministre Scott Morrison lui-même s'est félicité de l'expulsion imminente de Djokovic. La saga, qui dure depuis début janvier, a touché une corde sensible en Australie, et plus particulièrement dans l'État de Victoria, où les habitants ont subi des centaines de jours de confinement au plus fort de la pandémie et où le taux de vaccination des adultes est supérieur à 90 %.

L'Australie est actuellement confrontée à une augmentation massive des cas de virus due à la variante omicron hautement transmissible. Vendredi, le pays a signalé 130 000 nouveaux cas, dont près de 35 000 dans l'État de Victoria. Bien que de nombreuses personnes infectées ne tombent pas aussi malades que lors des épidémies précédentes, cette recrudescence met le système de santé à rude épreuve, avec plus de 4 400 personnes hospitalisées. Elle perturbe également les lieux de travail et les chaînes d'approvisionnement.

Toutes les personnes présentes à l'Open d'Australie - y compris les joueurs, leurs équipes d'encadrement et les spectateurs - doivent être vaccinées contre la maladie causée par le coronavirus.

Novak Djokovic n'est pas vacciné et avait demandé une exemption médicale au motif qu'il avait eu le COVID-19 en décembre.

Cette exemption a été approuvée par le gouvernement de l'État de Victoria et par Tennis Australia, ce qui lui a permis d'obtenir un visa pour voyager. Mais arrivé à l'aéroport, la police des frontières a refuse de le laisser en Australie et a annulé son visa lorsqu'il a atterri à Melbourne le 5 janvier. Depuis, la saga continue devant les tribunaux.

"Les Australiens ont fait de nombreux sacrifices pendant cette pandémie, et ils s'attendent à juste titre à ce que le résultat de ces sacrifices soit protégé", a déclaré M. Morrison dans un communiqué. "C'est ce que fait le ministre en prenant cette mesure aujourd'hui".