Euro: le Danemark veut "attaquer et être créatif" contre l'Angleterre (sélectionneur)

. "Beaucoup d'enthousiasme et d'espoir"

Kasper Hjulmand (sélectionneur du Danemark): "Le soutien que nous avons reçu nous a donné un surcroît d'énergie pour jouer un tel match, c'est émouvant, fort, donc merci de nouveau. Nous allons affontrer une grande équipe d'Angleterre, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mon homologue Gareth Southgate a fait du bon travail. C'est une bonne équipe avec beaucoup de qualités, beaucoup d'unité, des joueurs d'expérience. Nous allons affronter une équipe très forte, mais nous sommes aussi une équipe forte et nous croyons en nous-mêmes. Nous abordons ce match avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir. Ce qui est sûr, c'est que nous allons donner le maximum une fois de plus. Nous croyons vraiment que ce sera dur pour l'Angleterre de nous battre. Nous venons pour gagner."

. La pression sur l'Angleterre?

Hjulmand: "Non, pas plus nerveux (que d'habitude), nous sommes juste excités, nous avons hâte d'être à demain 20h locales pour le coup d'envoi. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, nous sommes forts, confiants et calmes, on a toujours été comme ça. Cette équipe a tellement confiance en elle, on va juste y aller jour après jour. Ce n'est pas de la nervosité, c'est plutôt de l'excitation. Il y a beaucoup de pression sur l'Angleterre, bien sûr, nous devons tirer profit de cette situation. Il y a une dimension psychologique dans ce match. Ils auront beaucoup de supporters, mais aussi beaucoup de pression et d'attente, donc ça ne sera pas si simple que cela pour eux."

Kasper Schmeichel (gardien du Danemark): "Quand vous avez une équipe avec autant de stars mondiales, les attentes sont toujours élevées. C'est une nation qui aime le foot, qui veut des titres. Je ne peux pas imaginer que cette équipe sera affectée par ce que le pays attend d'eux. Ils nous respectent, ils savent qu'ils vont affronter une équipe dure à battre et qu'il devront se bagarrer jusqu'au bout."

. L'étiquette d'outsiders? Pas pour eux

Hjulmand: "Nous nous sommes écartés de cette image d'outsiders. Nous essayons de prendre l'initiative peu importe quelle équipe se trouve en face de nous. Nous voulons jouer avec courage et marquer le premier but. Nous ne sommes évidemment pas les favoris, mais notre mentalité ne consiste par à produire un football d'outsiders, juste défendre et espérer. Nous ne nous considérons pas comme des outsiders, nous voulons attaquer et être créatifs. L'idée c'est de ne pas regarder l'adversaire et se dire +oh, ces gars sont meilleurs que nous+".

. Les Danois jouent "pour et avec" Eriksen

Hjulmand: "Il est avec nous et nous jouons toujours pour et avec lui, il n'y a aucun doute là-dessus. (...) Ce n'est pas un avantage de jouer sans Christian mais quelque chose s'est passé. Le soutien et la compassion offerts par le peuple danois fait que nous avons tant donné, cela a donné un sens à notre combat. Actuellement, la population du Danemark est intimement liée, les jeunes et les vieux. Même les gens qui d'habitude ne suivent pas le foot. Cela montre le meilleur du Danemark."

. La menace Harry Kane

Pierre-Emile Højbjerg (milieu du Danemark): "Je n'ai besoin de présenter Harry Kane à personne. Il est très professionnel, il est bon dans ce qu'il fait, très impliqué, c'est juste un footballeur incroyable. Pour moi, Harry est le meilleur joueur à ce poste. C'est un honneur de joueur avec lui tous les jours, mais je suis sûr qu'avec la défense qu'on a, ce sera dur pour lui."

Schmeichel: "C'est un attaquant de classe mondiale, qui offre à son équipe la garantie d'inscrire beaucoup de buts chaque saison. Il sait toujours où se placer, il est très instinctif, je dirai qu'il fait partie du top-3 ou du top-5 des meilleurs buteurs au niveau mondial."

Propos recueillis lors d'une conférence de presse en ligne.