Espagne: l'Atlético patine encore mais reprend la tête

Les "Colchoneros" ont ouvert la marque dès la 5e minute grâce à Yannick Carrasco, qui a envoyé le ballon dans des cages vides après un cafouillage dans la surface, mais le Betis a égalisé un quart d'heure plus tard par Cristian Tello, qui a repris du plat du pied droit un centre d'Alex Moreno au point de pénalty (20e).

Sous pression après le clasico de la veille, Diego Simeone a dû composer avec une infirmerie pleine à craquer à laquelle s'est ajouté juste avant la rencontre l'international français Thomas Lemar, victime de douleurs à l'arrière d'une cuisse à l'entraînement de la veille et écarté dimanche après avoir passé une IRM.

Ce nul n'est donc pas un mauvais résultat pour les "Colchoneros", vu la physionomie de la rencontre. Plus discret après la pause, l'Atlético a été pris à la gorge durant une bonne partie de la deuxième période.

Et les deux gardiens ont été obligés de se montrer: le vétéran Claudio Bravo a sorti une parade sur une tête piquée de Saul Niguez à la 14e et un autre arrêt déterminant à la dernière minute (90e) sur une frappe de Correa, et en face, Jan Oblak s'est aussi illustré pour éviter la défaite, avec une parade sur Emerson et une autre, cruciale, sur le jeune Diego Lainez (75e).

La course pour le titre est plus serrée que jamais: l'Atlético est certes premier (67 pts), mais les trois mastodontes d'Espagne se tiennent en trois petits points, le Real étant deuxième avec 66 points, et le Barça 3e avec 65 points.

Felix et Trippier blessés

Les bémols de la soirée pour les Colchoneros sont les blessures de Joao Felix et de Kieran Trippier : le prodige portugais, touché à la cheville gauche lors d'un choc avec Aïssa Mandi à l'entrée de la surface à la fin de la première période, a tenté de revenir sur la pelouse après la mi-temps, mais n'a tenu que quelques secondes avant de demander le changement.

Remplacé par Lucas Torreira (46e), on l'a ensuite vu dans les tribunes avec une poche de glace sur sa cheville droite. Joao Felix, suspendu puis blessé lors des deux derniers matches de l'Atlético en Liga, pourrait s'ajouter à la longue liste d'absents que déplore déjà Diego Simeone.

Le latéral anglais, pour sa part, a été victime d'un coup dans le bas du dos à la 77e minute, et s'est assis sur la pelouse, incapable de continuer à jouer. Il est sorti en se tenant le dos, remplacé par Sime Vrsaljko à la 77e minute.

Alors que Luis Suarez, Marcos Llorente, Moussa Dembélé et Geoffrey Kondogbia sont toujours indisponibles, ces blessures compliquent encore plus les plans du "Cholo" Simeone, à huit journées de la fin d'un championnat qui semblait promis aux "Rojiblancos" il y a encore quelques semaines.

Valence arrache le nul

Plus tôt dimanche, le Valence CF a réussi à arracher le nul (2-2) face à la Real Sociedad, qui a compté jusqu'à deux buts d'avance (Guevara 33e, Isak 45e).

L'équipe de Mouctar Diakhaby, qui a dénoncé être victime d'insultes racistes le week-end précédent contre Cadix et titulaire ce dimanche, a manqué l'occasion d'ouvrir le score après le pénalty manqué par Carlos Soler à la 29e, mais a marqué deux fois en un quart d'heure en deuxième période pour accrocher un point, malgré le carton rouge de Maxi Gomez (80e).

Unai Emery et Villarreal ont pour leur part été défaits chez eux 2-1 par Osasuna, le même score que le succès de Grenade à Valladolid. Lundi, Séville se déplace sur la pelouse du Celta Vigo en clôture de la 30e journée.