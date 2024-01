Entretien avec Cyrille Bojiko, journaliste et patron de presse camerounais

No media source currently available

Après ses débuts à Radio Siantou, Cyrille Bojiko, journaliste au parcours singulier poursuit sa carrière en tant que présentateur TV à la chaîne de télévision nationale du Cameroun (CRTV) en 2002. Au bout de six années passées au sein de ce média public, il décide de démissionner en 2008. Par la suite, il fait un bref passage à Canal 2 et Sweet FM avant de se lancer en tant qu'entrepreneur en 2011, donnant naissance à Balafon Radio, Balafon Télévision et à l'agence de publicité Balafon Média Agency. Depuis 2022, il est membre élu du Conseil National de la Publicité et enseigne également à l'université de Douala. En dehors de ses activités académiques, ce jeune entrepreneur de 48 ans s'intéresse à l'écriture et est l'auteur de « On n’arrête pas le vent », un livre autobiographique paru en 2023 aux éditions Muntu. De passage à Washington, DC, le patron de Balafon TV, chaîne partenaire de la Voix de l’Amérique au Cameroun, a accepté de se confier à VOA Afrique, dans une interview exclusive accordée à John Lyndon.