Eliud Kipchoge et Kelvin Kiptum dans la présélection pour les Jeux de Paris

La championne olympique en titre, Peres Jepchirchir, et l'ancienne détentrice du record du monde Brigid Kosgei font également partie de l'équipe dévoilée par la Fédération kényane d'athlétisme (AK).



Kipchoge a remporté deux fois le titre olympique chez les hommes à Rio de Janeiro en 2016 puis à Tokyo en 2021, et deviendra le premier athlète à réaliser un triplé inédit s'il gagne l'été prochain à Paris.



Son rival Kiptum, vainqueur du marathon de Londres et de Chicago, a amélioré l'ancienne marque de Kipchoge avec un temps de 2 h 00 min 35 sec le 8 octobre dans la ville américaine.



Les deux hommes ne se sont jamais affrontés en compétition.



Le directeur des compétitions de la Fédération kényane, Paul Mutwii, a précisé que ces deux listes dévoilées lundi, composées chacun de dix athlètes, étaient provisoires et qu'elles seraient réduites en janvier à cinq coureurs et cinq coureuses.



"La sélection de l'équipe est basée sur les classements mondiaux et les performances réalisées par les athlètes dans les principaux marathons courus cette année", a déclaré Mutwii, cité dans un communiqué de presse d'Athletics Kenya.



"Nous avons également tenu compte de la cohérence, de la lutte antidopage, de la discipline, de la volonté, de la mentalité et de l'attitude des athlètes", a-t-il précisé.