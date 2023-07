Athlétisme: Eliud Kipchoge de retour au marathon de Berlin en septembre

Kipchoge, qui visera à Paris en 2024 un troisième titre olympique inédit en marathon après 2016 et 2021, cherche à se relancer après avoir subi une rare défaite lors du marathon de Boston en avril (6e).



"Sur le chemin des Jeux olympiques de Paris, je suis heureux de revenir sur le marathon de Berlin, qui me semble être la préparation idéale. J'ai de superbes souvenirs là-bas, j'ai hâte de courir dans les rues de Berlin une nouvelle fois", a déclaré l'athlète de 38 ans, cité dans un communiqué de son équipe.



Kipchoge espère s'imposer une cinquième fois à Berlin (après 2015, 2017, 2018 et 2022), sur un parcours plat et rapide où il a souvent brillé avec deux records du monde (2h01:39 en 2018 puis 2h01:09 en 2022). Le marathon olympique de Paris sera lui vallonné.



Dans sa quête de records, le Kényan avait annoncé vouloir remporter les six marathon "majeurs". Après Berlin, Londres, Chicago et Tokyo, il lui manque toujours Boston et New-York, ce dernier prévu en novembre, auquel il a préféré Berlin.



"La priorité maintenant est de se concentrer sur les Jeux olympiques et gagner une troisième fois. Les autres (défis) viendront" plus tard, avait-il indiqué à l'AFP en juin.