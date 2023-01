Grève des avocats égyptiens pour dénoncer l'emprisonnement de six confrères

"Nous suspendons immédiatement l'ensemble de nos activités, nous cesserons de nous présenter devant les tribunaux et de participer aux enquêtes du ministère public à partir du 19 janvier et pour une durée illimitée", ont annoncé les avocats sur le site de leur syndicat.



Mercredi, le tribunal correctionnel de Marsa Matrouh (nord-ouest) a condamné six avocats à deux ans de prison à la suite d'une rixe les ayant opposé le 5 janvier à trois greffiers du tribunal de la ville côtière, selon le quotidien d'Etat al-Ahram.

Les avocats égyptiens estiment qu'il y a "eu une intention claire de garder leurs confrères en détention préventive sans justification réelle" et dénoncent une "précipitation pour leur faire procès sans prendre le temps de mener une réelle enquête", selon le communiqué de leur syndicat.



Les avocats des six condamnés ont fait appel de la décision et le tribunal devrait examiner leur requête dimanche.



En décembre, des milliers d'avocats égyptiens ont manifesté devant le siège de leur syndicat dans le centre du Caire, fait exceptionnel dans un pays où les manifestations publiques sont interdites, pour protester contre un nouveau système de facturation électronique introduit par le ministère des Finances.