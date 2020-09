"Ebola business": Kinshasa promet d'agir contre les détournements

Sept agents de santé ont ainsi été présentés à la justice pour malversation présumée, a déclaré le ministre, Eteni Longondo, dans un communiqué sur la nouvelle épidémie d'Ebola à Mbandaka dans la province de l'Equateur (nord-ouest).

Le communiqué assure que "la gestion de ces fonds se fera en toute transparence" lors de cette épidémie.

"Le peuple congolais en a assez des pratiques de corruption", ont écrit dans un communiqué les ambassadeurs des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni le 15 septembre, de retour d'une mission conjointe sur les lieux de la nouvelle épidémie (50 morts, 124 cas).

"A Mbandaka, il y avait plus de 4.000 membres du personnel qui étaient affectés à la réponse contre Ebola alors qu'on était à 120 cas seulement. Pourquoi 4.000 personnes ?", s'est interrogé l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard, vendredi sur la radio Top Congo.

Sans citer les trois ambassadeurs, le communiqué du ministère congolais de la Santé explique: "Aussitôt informée de l'existence des listes de paie gonflée", le ministre de la Santé a ouvert une enquête qui a conduit à la suspension des sept agents de santé.

Accusés "de la manipulation des listes", ils ont été "déférés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes".

Le terme "Ebola business" a été utilisé lors de la précédente grande épidémie d'Ebola dans l'Est (plus de 2.200 morts entre août 2018 et juin 2020) pour désigner des détournements de fonds alloués à la réponse sanitaire.

Les États-Unis ont affirmé avoir investi près de 600 millions de dollars pour lutter contre cette épidémie d'Ebola dans l'Est, la deuxième la plus grave de l'histoire.

Le Royaume-Uni assure verser 250 millions de dollars par an pour soutenir le secteur congolais de la santé.

"Le total de l'aide au développement du Canada tourne autour de 135 millions de dollars canadiens (102 millions de dollars américains)", a avancé l'émissaire d'Ottawa.