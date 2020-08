Impayés depuis des mois, les agents de la lutte contre l'épidémie d'Ebola se mettent en grève

Les agents de la santé qui luttent contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo se sont mis en grève pour réclamer leurs salaires impayés, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lundi.

L'épidémie d'Ebola dans l'ouest du Congo s'est progressivement étendue à des villages isolés de la province de l'Equateur depuis que le premier cas a été identifié le 1er juin, infectant 88 personnes et en tuant 36.

Samedi, les techniciens de laboratoire locaux, les équipes de gestion des cas et les traceurs de contact ont bloqué l'accès au laboratoire de test Ebola dans la ville de Mbandaka, la capitale provinciale, selon Mory Keita, le responsable des incidents Ebola de l'OMS.

Ils protestaient contre la récente publication par le ministère de la santé de leurs barèmes de rémunération, qu'ils jugeaient trop bas, et contre le fait que le gouvernement ne les a pas payés depuis le début de l'épidémie, a déclaré M. Keita.

"Nous avons entre les mains des échantillons prélevés il y a deux jours qui ne sont pas testés", a-t-il déploré. "Cela signifie que nous ne sommes pas très efficaces dans la riposte", a-t-il ajouté.

Le ministre de la santé de la RDC, Dr Eteni Longodo, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.

En juin, le pays a marqué la fin d'une autre épidémie d'Ebola dans l'est du pays, la deuxième plus grave jamais enregistrée. Elle avait fait plus de 2 200 morts en l'espace de deux ans.

Selon l'OMS, la souche du virus responsable de la récente épidémie en Équateur est génétiquement distincte de celle de l'épidémie précédente et serait d'origine animale.