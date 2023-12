Discussions au Caire du chef du Hamas sur une trêve avec Israël

Ces derniers jours, les signes se sont multipliés en faveur d'une nouvelle trêve dans la guerre, déclenchée après l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien, qui a fait environ 1.140 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir du dernier bilan israélien.

Quelque 250 personnes avaient été prises en otage lors de cette attaque d'une ampleur sans précédent, dont 129 sont toujours retenues à Gaza, d'après les autorités israéliennes qui ont promis de détruire le Hamas en représailles. Les bombardements israéliens dévastateurs par mer, terre et air ont fait 19.667 morts à Gaza, en majorité des femmes, des enfants et des adolescents, selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas.

Basé au Qatar, M. Haniyeh est arrivé au Caire "pour des discussions avec les responsables égyptiens sur l'agression sioniste (israélienne, NDLR) et d'autres dossiers", a affirmé le Hamas dans un communiqué.

Une source proche du Hamas a indiqué à l'AFP que les discussions porteraient sur "de nombreuses propositions dont celle d'une trêve provisoire d'une semaine en échange de la libération par le Hamas de 40 prisonniers israéliens, des femmes, des enfants et des hommes". Seuls des civils seraient libérés et non des militaires pris en otage, a-t-elle précisé, ajoutant que cette trêve serait "susceptible d'être renouvelée".

Seuls des civils seraient libérés et non des militaires pris en otage, a-t-elle précisé, ajoutant que cette trêve serait "susceptible d'être renouvelée". Mardi, une source au Hamas a indiqué à l'AFP que M. Haniyeh devait discuter avec le chef du renseignement égyptien Abbas Kamel "de l'arrêt de la guerre pour préparer un accord de libération de prisonniers et la fin du siège imposé à Gaza" par Israël. Elle faisait allusion à la libération d'otages en échange de celle de prisonniers palestiniens incarcérés par Israël.

Selon une source au Jihad islamique palestinien, le chef de ce mouvement de Gaza qui a participé à l'attaque du 7 octobre et combat au côté du Hamas, Ziad al-Nakhala, basé à Damas, doit également se rendre au Caire au début de la semaine prochaine.

Côté israélien, le président Isaac Herzog a déclaré mardi qu'Israël était "prêt à une nouvelle pause humanitaire et à une aide humanitaire supplémentaire pour permettre la libération des otages". Lors d'une rencontre avec les familles des otages mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué avoir récemment envoyé "deux fois le chef du Mossad en Europe pour promouvoir un processus de libération".

L'Egypte et le Qatar, principal médiateur dans la guerre, avaient participé aux négociations ayant abouti à une trêve d'une semaine fin novembre au cours de laquelle 105 otages retenus à Gaza avaient été échangés contre 240 Palestiniens emprisonnés par Israël. Avant d'arriver au Caire, M. Haniyeh a rencontré à Doha le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, dont le pays est un allié du Hamas et un ennemi d'Israël.