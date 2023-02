Deux morts dans un attentat dans l'ouest du Mali, selon les autorités

Sept personnes ont également été blessées dans cette attaque sur la route de la Mauritanie, selon les autorités. Un militaire a confirmé l'attaque auprès de l'AFP.



Le 7 février, deux policiers et un gendarme maliens avaient été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle par des jihadistes présumés dans la même région. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation jihadiste et à une grave crise à la fois sécuritaire, politique et humanitaire. Partie du nord, la violence touche surtout le centre et l'est du pays et s'est depuis étendue aux Burkina Faso et Niger limitrophes.



Les colonels qui ont pris le pouvoir au Mali par la force en 2020 ont poussé à la rupture de l'alliance militaire avec la France et ses partenaires en 2022, et se sont tournés vers la Russie.