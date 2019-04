Deux jumeaux paieront des pensions alimentaires au même enfant au Brésil Deux jumeaux brésiliens habitués à se faire passer l'un pour l'autre se sont retrouvés dos à dos : un juge les a condamnés à payer une pension alimentaire pour le même enfant, qu'aucun des deux ne veut reconnaître. L'histoire est si cocasse qu'elle pourrait s'apparenter à une blague de 1er avril, mais la sentence émise lundi par le tribunal de Goias (centre-ouest) est bien réelle. "Le juge Filipe Luiz Peruca a déterminé que les deux (jumeaux) soient inclus dans l'acte de naissance et qu'ils paient chacun une pension alimentaire équivalente à 30% du salaire minimum", peut-on lire dans un communiqué publié sur le site du tribunal. Le salaire minimum s'élevant à 998 réais (230 euros), chaque jumeau devra s'acquitter d'une pension mensuelle de 299,4 réais (environ 69 euros). Une maigre compensation pour l'enfant, fruit d'une brève relation de la mère avec un des deux jumeaux. Cette dernière n'a pas pu élucider le mystère de la paternité de sa fille, chacun d'entre eux rejetant sur l'autre la responsabilité. L'un d'entre eux a passé un test ADN qui s'est avéré concluant, mais n'a pas voulu reconnaître l'enfant, affirmant que son frère était le père. L'ADN de l'autre était également compatible, les jumeaux monozygotes (provenant d'un seul oeuf fécondé) ayant la même identité génétique. "L'un des deux frères, de mauvaise foi, tente d'occulter sa paternité", a conclu le juge dans sa sentence. "La justice doit réprimer ces comportements malhonnêtes (...) qui portent préjudice au droit de reconnaissance de la paternité, un droit constitutionnel inaliénable", a-t-il ajouté. Dans son communiqué, le tribunal explique que "dès l'adolescence", les jumeaux, âgés aujourd'hui de 31 ans, "faisaient valoir leur apparence identique pour dissimuler leurs infidélités". Voir plus













Municipales en Turquie : le parti d'Erdogan fait appel à Istanbul Le parti du président turc Recep Tayyip Erdogan a introduit mardi des recours pour contester le résultat des élections municipales à Istanbul, où elles ont été remportées de peu par l'opposition selon les résultats provisoires. "Nous avons déposé nos objections auprès des autorités électorales dans l'ensemble des 39 districts d'Istanbul", a déclaré le chef du Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur) pour la province d'Istanbul, Bayram Senocak. "Nous avons identifié des irrégularités qui remettent en cause le principe d'élections justes", a-t-il ajouté. Il a notamment affirmé qu'il existait dans certains cas des "écarts exorbitants" entre le nombre réel des suffrages reçus par le candidat de l'AKP et le comptage transmis aux autorités électorales par des bureaux de vote. D'après les médias turcs, l'AKP devait également introduire des recours pour contester les résultats à Ankara. D'après les chiffres provisoires, les élections dans les deux plus grandes villes de Turquie ont été remportées par les candidats du bloc d'opposition constitué du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) et du Bon parti (droite). La perte de ces deux villes dirigées depuis 25 ans par l'AKP et des formations islamistes qui l'ont précédé est un revers inédit pour M. Erdogan, qui a fait une campagne électorale acharnée pour éviter un vote sanction en pleine tempête économique. L'agence de presse étatique Anadolu a rapporté mardi que le candidat de l'opposition à Istanbul Ekrem Imamoglu l'avait emporté, d'après ces résultats provisoires et non-officiels, avec 48,79% des voix. Son adversaire de l'AKP, l'ex-Premier ministre Binali Yildirim, arrive derrière avec 48,52% des voix, selon ces résultats rendus publics par Anadolu. Le président du Haut-comité électoral (YSK) Sadi Güven a déclaré mardi que les résultats provisoires avaient été communiqués aux partis. Ces derniers avaient jusqu'à mardi 10H00 GMT pour faire appel des résultats auprès des autorités électorales au niveau des districts, qui ont à leur tour deux jours pour juger de la recevabilité de ces recours. A l'issue de cette période, deux autres appels sont possibles jusqu'au 10 avril, d'abord auprès des autorités électorales au niveau provincial, puis auprès de l'YSK au niveau national. Dès lundi, des responsables de l'AKP avaient dénoncé des "irrégularités" et demandé le réexamen des dizaines de milliers de bulletins comptés comme nuls à Istanbul et Ankara. Voir plus













Trump donne le coup d'envoi aux 70 ans d'une Otan qu'il aime critiquer L'Otan célèbre ses 70 ans à Washington et, ironie du sort, c'est son principal détracteur au sein même de l'Alliance qui va lancer les festivités: Donald Trump, qui reçoit mardi son secrétaire général Jens Stoltenberg. L'ex-Premier ministre norvégien, dont le mandat à la tête de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord vient d'être prolongé jusqu'en 2022, est attendu dans l'après-midi à la Maison Blanche, à la veille d'une réunion ministérielle de deux jours dans la capitale américaine. Si la "menace" russe est de nouveau la principale priorité des 29 Etats membres, le président des Etats-Unis n'a, lui, qu'une seule idée en tête quand il s'agit l'Otan: un meilleur partage du "fardeau", pour que les pays européens contribuent davantage à la défense commune au lieu, dit-il, de compter sur les faramineuses dépenses militaires américaines. Depuis son arrivée au pouvoir début 2017, le milliardaire républicain n'a eu de cesse de bousculer les Alliés, semblant parfois mettre en cause l'utilité même de l'Otan et le bien fondé de son principal pilier, l'article 5 du traité qui prévoit qu'en cas d'attaque contre un pays membre, tous les autres volent à son secours. Lire aussi : Le Congrès américain invite le chef de l'Otan pour un discours le 3 avril Il insiste surtout sans ménagement pour que chaque gouvernement porte son effort militaire à 2% de son produit intérieur brut (PIB) en 2024 au plus tard, conformément à une règle fixée il y a cinq ans. Première visée: l'Allemagne, qui est encore très loin du but avec 1,5% prévu en 2024. - Mesures antirusses - "J'attends de l'Allemagne qu'elle respecte l'engagement pris avec tous les autres alliés de l'Otan", a déclaré à Bruxelles Jens Stoltenberg, se faisant l'écho des demandes américaines avant de s'envoler pour les Etats-Unis. Mais le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, tout en reconnaissant que les Européens devaient "faire davantage" pour leur sécurité, a semblé juger suffisant l'effort de Berlin. Surtout, dans une allusion à peine voilée à Donald Trump, il a éreinté lors d'une conférence à New York "les débats publics sur le partage du fardeau au sein de l'Otan", estimant qu'ils "provoquent l'incertitude au moment où la Russie met à l'épreuve notre unité, encore et toujours". Créée pour contrer l'Union soviétique en Europe, l'Alliance est de fait encore aux prises avec Moscou dans un contexte international aux faux airs de nouvelle Guerre froide. Les pays membres devraient donc, selon le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui accueille ses 28 homologues pour des célébrations plutôt modestes, "annoncer une autre série de mesures communes contre ce que la Russie fait en Crimée", la péninsule ukrainienne annexée en 2014. "Nous allons regarder comment faire davantage dans la région de la mer Noire. Nous allons faire plus de surveillance, il y aura plus de navires de pays de l'Otan dans la mer Noire", a prévenu lundi l'ambassadrice américaine auprès de l'Alliance atlantique, Kay Bailey Hutchison. La dispute entre la Turquie et les Etats-Unis, tous deux membres de l'Otan, autour de la volonté turque d'acquérir le système russe antimissiles S-400, pourrait aussi s'inviter à la réunion ministérielle. A la veille de la rencontre, Washington a augmenté la pression sur Ankara en suspendant toute livraison aux Turcs en lien avec les avions de combats américains F-35. Avec AFP Voir plus













Sibeth Ndiaye, nouvelle porte-parole du gouvernement français Sibeth Ndiaye, nommée secrétaire d’Etat et porte-parole du gouvernement le 31 mars, a remercié le Sénégal, son "pays de naissance", en prenant lundi ses fonctions. "Soyons en sûrs. Hier, le doute m'a submergée lorsque j'ai vu la marche se dresser devant moi", a déclaré celle qui supervisait le service presse du président Emmanuel Macron. "C'est d'ailleurs vers les miens, ma famille, mes amis, que je me suis tournée. Je veux les remercier ici très profondément du soutien qu'ils m'ont apporté. C'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche en toute humilité", a-t-elle ajouté lors de la passation de pouvoirs avec l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, démissionnaire pour briguer la mairie de Paris. "C'est dans mon enfance que j'ai été chercher ces paroles souvent prononcées par nos parents pour nous aider, mes sœurs et moi, à briser les plafonds de verre: «là où tu es, tu es à ta place.» La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre", a-t-elle poursuivi lors d'une déclaration avant d’intégrer ses nouveaux bureaux. "Cette marche, je la franchis avec la fierté de servir la France, ce pays que je me suis choisi parce qu'avant même d'être Française, j'ai compté parmi les engagés de ce pays", a ajouté la ministre. Native de Dakar, naturalisée en 2016, cette franco-sénégalaise de 39 ans est entrée à l'Elysée, le palais présidentiel, en tant que conseillère pour la presse, après avoir occupé la même fonction quand M. Macron était ministre de l'Economie sous la présidence de François Hollande. Quand Emmanuel Macron fonde son parti "En marche!", elle l'y suit comme conseillère presse de la campagne. Lors de sa prise de fonctions, Mme Ndiaye a souhaité que son ministère soit "d'abord celui de l'écoute". Voir plus













