Deux Américaines découvrent leurs héritages esclavagistes et offrent des compensations

Depuis 2018, l'association Soul2Soul, basée à Denver, a reçu un énorme don anonyme de 200 000 dollars. Les fondateurs, la révérende Dawn Riley Duval et Tawana Davis, ont découvert que la mystérieuse bienfaitrice est une étudiante.

Elle s'était récemment plongée dans son arbre généalogique pour un travail en classe. Ce qu’elle a découvert, c’est une nouvelle information qui lui a causé une "profonde tristesse", comme le raconte la radio publique CPR. Elle avait grandi en croyant que sa famille, installée dans le Mississippi à la fin du XVIIIe siècle, n’avait jamais possédé d’esclaves. Mais il s’est avéré que c'était loin d'être la réalité.

Elle a déterré une cassette de sa grand-mère et a appris l'existence d'Alice. Alice était une fille esclave donnée à son arrière-arrière grand-mère "aristocratique" lorsqu'elle a quitté la Caroline du Nord pour le Mississippi. Même après son émancipation, Alice est restée".

Une compensation économique et sociale

La donatrice a discuté avec sa professeure pour "racheter" le rôle de sa famille dans l’esclavage et honorer Alice, qui l'a envoyé vers l'association Soul2Soul.

Elle fit discrètement son don et pensa que c'était ça. Mais les révérends se sont approchés, voulant en savoir plus.

"Pour moi, les compensations sont importantes, c’est un changement de société, c’est quelque chose que nous devons faire en tant que pays", a-t-elle déclaré. "C’est pourquoi j’ai pensé que c’était davantage des 'réparations personnelles', puis j’ai dit que c’était des 'réparations partielles personnelles', parce que je ne sais pas quel est le bon chiffre, ni que l’argent est tout. Je ne pense pas que ce soit le cas."

La révérende Riley Duval a souligné que les compensations sont une partie importante de la guérison des blessures raciales aux Etats-Unis.

"Il doit y avoir une compensation. Nous comprenons que la justice économique et la justice réparatrice font partie intégrante de la justice raciale", a-t-elle confié. "Donc, il doit y avoir une compensation vers la réconciliation."

"Nous avons fait appel à d'autres femmes noires qui nous aident à élargir le travail des soeurs Soul2Soul", a-t-elle ajouté. "Soul2Soul Sisters est une organisation de justice raciale extrêmement férocement confiée, dirigée par des femmes noires vers la guérison et la libération des Noirs."

Sa grand-mère au KKK

Lotte Lieb Dula, analyse financière à la retraite, a pris un chemin similaire à celui du donateur anonyme de Soul2Soul au début de 2018.

Sa grand-mère de Dula est décédée en janvier. Alors qu'elle range ses affaires, elle trouve un vieux livre encore bien conservé où elle y découvre des inventaires d'esclaves avec leurs valeurs monétaires individuelles appartenant à ses ancêtres.

C’est ainsi que Lotte Lieb Dula comprend qu’une grande partie de la richesse ancestrale de sa famille provient de l’esclavage. Elle fait plus de recherches et recense plus de 400 esclaves considérés comme la propriété de ses ancêtres. Elle a également mis à jour un ancien annuaire du Smith College dans lequel sa grand-mère était membre du KKK.

"Je veux passer à côté de la culpabilité et de la honte, et je veux agir", se souvient-elle.

Elle a rejoint un groupe national appelé "Venir à la table", qui relie les descendants des esclaves aux descendants des propriétaires d'esclaves.

Elle a également créé un fonds de bourses d'études pour les étudiants noirs souhaitant étudier les sciences politiques ou le droit.