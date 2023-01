Des hommes armés enlèvent plus de 30 personnes dans une gare au Nigeria

En mars 2022, des hommes armés avaient fait sauter une portion de la voie ferroviaire entre la capitale, Abuja et Kaduna (nord), tuant huit personnes et enlevant des dizaines de passagers, relâchés au fil des mois suivants contre rançon.

L'attaque de la gare dans l'Etat d'Edo s'est produite samedi soir, selon la police et les autorités locales. Les assaillants ont ouvert le feu avant d'enlever les passagers qui attendaient un train pour Warri, plus au sud, selon les mêmes sources.



Le responsable de l'Information de l'Etat d'Edo, Chris Nehikhare, a indiqué à l'AFP que 32 personnes avaient été enlevées mais qu'une d'entre elles avait réussi à s'échapper. La police et les chasseurs locaux se sont lancés à la poursuite des ravisseurs, a-t-il ajouté. "Nous avons bouclé la zone. Nous connaissons mieux les forêts qu'eux", a assuré M. Nehikhare.



Les Nigérians éliront fin février un successeur au président Muhammadu Buhari, ancien général qui ne se représente pas après deux mandats et un bilan jugé catastrophique, son pays étant en proie à une grave crise économique et une insécurité généralisée.