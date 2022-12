Des Nigérians malvoyants apprennent à lire grâce à une start-up

Au Nigeria, des jeunes ont mis au point une start-up appelée "Vinsighte" pour voler au secours des malvoyants. La start-up utilise la technologie pour aider ces malades à lire, grâce à plusieurs produits, dont des lunettes "intelligentes" de lecture, qui convertissent le texte en audio.

Meshach Odion se rend à un cours d'informatique dans la bibliothèque de son école. Le jeune homme de 17 ans fréquente une école pour enfants malvoyants dans la mégapole nigériane de Lagos. Aveugle de naissance, le musicien en herbe s'inquiétait de ce que le monde lui réservait avec le braille comme seul moyen de lecture.

Aujourd'hui, il peut profiter de la technologie qui a mis au point une application pouvant l'aider à lire plus facilement.

"En fait, je vais préférer cette application car il y a beaucoup de choses que je verrai là-bas et peut-être que ce ne sera pas en braille, ce sera à vue. Donc cette application m'aidera à le reconnaître”, explique Meshach Odion.

Le regain d'espoir de Meshach Odion est dû à une start-up nigériane appelée Vinsighte. L'équipe a développé plusieurs produits, dont une application mobile qui traduit le texte en audio. Le PDG de Vinsighte, Kolawole Tomi, explique que ce lofgiciel est en train d'être transformé en lunettes matérielles.

"Les lunettes exploitent à peu près la même technologie que le logiciel, mais à un niveau optimisé. Et ce que ces lunettes font à peu près, c'est qu'elles aident les malvoyants à pouvoir lire ou identifier les objets et les couleurs qui les entourent et aussi identifier la monnaie. Et aussi au fil du temps, les lunettes pourront aider à améliorer l'acuité visuelle’’, affirme Kolawole Tomi, PDG du logiciel Vinsighte.

Kolawole Tomi soutient qu'il est devenu curieux de savoir comment la technologie pourrait aider les malvoyants, après qu'une connaissance à l'université lui a parlé d'un ami qui avait été contraint d'abandonner l'école [à cause de la cécité]. Un peu plus de 15% de la population aveugle du monde réside en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Ces personnes manquent souvent des ressources et du soutien nécessaires pour réussir à l'école et dans la vie de tous les jours. Selon le promoteur, les produits de Vinsighte sont utilisés dans les écoles et les institutions et ont déjà atteint environ 5.000 personnes.