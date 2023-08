"Déprimant": en Floride, les habitants face aux dégâts de l'ouragan Idalia

Cette petite ville côtière, composée de deux rues séparées par un chenal de navigation, se trouve juste à côté de l'endroit où l'ouragan, depuis rétrogradé en tempête tropicale, a touché terre, dans le Nord-ouest de l'Etat.

Au bout d'une de ces rues, une maison de deux étages porte les traces de la tempête. La puissance du vent a arraché les murs en bois et la tôle, laissant l'intérieur exposé comme dans une maison de poupée. Trois matelas renversés laissent supposer que l'habitation abritait autant de chambres.

Non loin de là, face à la mer, un panneau est planté devant un immeuble de bureaux dont il ne reste plus qu'un mur. Le toit en zinc s'est envolé, se déposant quelques mètres plus loin, sur un poteau électrique tombé à terre.

Au milieu de ce paysage, quelques habitants venus constater les dégâts. Laurie Brenner, qui avait quitté Keaton Beach avant l'ouragan, est revenue la peur au ventre, craignant de trouver sa maison détruite.

Finalement, "le bardage est endommagé", mais "je suis contente de voir que la maison est encore debout", dit cette coiffeuse de 57 ans, soulagée.

"Je pense que nous nous en sommes bien sortis, comparés à nos amis qui ont perdu une partie de leur toit", ajoute-t-elle.

"Une bête"

A une trentaine de kilomètres au nord, Perry, une ville de 7.000 habitants, n'a pas été non plus épargnée par Idalia. Ici, les bourrasques ont renversé des dizaines d'arbres, abattu des lignes électriques et endommagé maisons et commerces.

Des habitants nettoient les branches tombées dans leur jardin, et les services publics s'emploient à dégager les rues.

Malgré cela, un certain soulagement règne. James Strawter, qui a passé la nuit chez ses parents, craignait le pire.

"Je dormais près de la fenêtre, dans la chambre, et le bruit était très fort. C'est comme si une bête était à l'extérieur", raconte-t-il.

Sa maison n'a pas été endommagée, et il veut maintenant passer à autre chose. "Je me sens mieux maintenant que c'est terminé et que la vie peut petit à petit revenir à la normale."

A Steinhatchee, à 60 km à l'est de Perry, l'ouragan a inondé de nombreuses rues, en plus des dégâts provoqués par le vent.

Là-bas, la montée des eaux était inévitable. Dans la petite ville, longée par sa rivière éponyme et située au bord du golfe du Mexique, les flots ne sont jamais loin.

Après la tempête, la ville s'anime de nouveau. Des voisins circulent en voiturette de golf. A un carrefour, plusieurs personnes s'arrêtent pour photographier un mobile home renversé.

Les villes et leurs habitants font leurs premiers pas sur le long chemin de la reconstruction. D'abord, il faut réparer les lignes électriques, ensuite, le reste suivra.

A Keaton Beach, Laurie Brenner est lucide, mais refuse de se laisser abattre. "C'est déprimant, mais nous sommes toujours là et nous allons nous en sortir."