Découverte d'un important gisement de pétrole en Côte d'Ivoire

Le groupe énergétique italien Eni a déclaré mercredi avoir fait une importante découverte de pétrole au large de la Côte d'Ivoire.

Selon l’entreprise, qui détient déjà quatre autres blocs en eaux profondes dans le pays, ce gisement pourrait contenir jusqu'à 2 milliards de barils.

Mais reste à savoir comment les investisseurs vont réagir. Les multinationales pétrolières sont sous le feu des critiques pour assainir leurs activités et réorienter leurs portefeuilles traditionnels vers des solutions plus écologiques.

Eni s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire à zéro les émissions responsables du réchauffement de la planète d'ici 2050, tout en développant rapidement sa production d'énergie renouvelable et sa capacité de production de biocarburants.

L'entreprise a déclaré que sa production de pétrole atteindrait un pic en 2025 et serait de plus en plus remplacée par le gaz dans son portefeuille en amont.

Eni est l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz en Afrique, avec des actifs importants en Libye, au Nigeria et en Angola.

L’entreprise italienne est aussi en train de développer deux importantes découvertes de gaz au Mozambique et en Égypte.