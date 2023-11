Henri Lopes, écrivain et homme politique congolais est décédé en France

Homme à la plume libre ayant écrit l'histoire contemporaine de l'Afrique, il a signé de nombreux ouvrages, notamment des romans: "Le Pleurer-rire", "Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois", "Sans tam-tam", "Il est déjà demain"...



Henri Lopes est né en 1937 à Kinshasa (Léopoldville à l'époque, dans l'ancien Congo belge, actuelle République démocratique du Congo), d'un père portugais et d'une mère originaire des Plateaux, au centre du Congo-Brazzaville.



Après ses études à Brazzaville, Bangui, Nantes (ouest de la France) et Paris, il a enseigné l'histoire à l'Ecole normale supérieure d'Afrique centrale à Brazzaville, actuelle université Marien Ngouabi.



Entré ensuite en politique, il a été Premier ministre du président Marien Ngouabi, sous le régime marxiste-léniniste, entre 1973 et 1975.



Dans les années 1980 et 1990, il a travaillé à l'Unesco comme directeur adjoint pour l'Afrique, avant d'être nommé ambassadeur du Congo en France en 1998, poste qu'il a occupé pendant 17 ans.