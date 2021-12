Décès de Sarah Weddington, icône controversée du droit à l'avortement aux États-Unis

Sarah Weddington, une avocate texane qui, à l'âge de 26 ans, avait plaidé avec succès devant la Cour suprême des États-Unis l'affaire Roe contre Wade, qui a fait date en matière de droit à l'avortement, est décédée dimanche. Elle avait 76 ans.

Susan Hays, ancienne étudiante et ex-collègue de Mme Weddington, a déclaré qu'elle était morte dans son sommeil tôt dimanche matin à son domicile d'Austin. Sarah Weddington était en mauvaise santé depuis un certain temps et la cause de sa mort n'a pas été immédiatement établie, a déclaré Mme Hays à l'Associated Press.

Fille de pasteur élevée dans la ville d'Abilene, dans l'ouest du Texas, Sarah Weddington a fait des études de droit à l'université du Texas. Quelques années après l'obtention de son diplôme, elle et une ancienne camarade de classe, Linda Coffee, ont intenté un recours collectif au nom d'une femme enceinte pour contester une loi d'État qui interdisait largement les avortements.

L'affaire "Jane Roe", dont le vrai nom était Norma McCorvey, a été intentée contre le procureur du comté de Dallas, Henry Wade, et a finalement été portée devant la Cour suprême.

Sarah Weddington a plaidé l'affaire devant la haute cour à deux reprises, en décembre 1971 et en octobre 1972, ce qui a abouti l'année suivante à un arrêt de 7 juges en faveur et 2 contre qui a légalisé l'avortement dans tout le pays.

Son décès survient alors que la Cour suprême examine une affaire concernant l'interdiction de l'avortement après 15 semaines de grossesse dans l'État du Mississippi, qui est largement considérée comme la contestation la plus sérieuse depuis des années de l'arrêt Roe.

Pendant que cette affaire était devant la Cour, Sarah Weddington s'est également présentée pour représenter Austin à la Chambre des représentants du Texas. Elle a été élue en 1972 et a rempli trois mandats en tant que législatrice de l'État, avant de devenir conseillère générale du ministère de l'agriculture des États-Unis, puis conseillère du président démocrate Jimmy Carter sur les questions relatives aux femmes.

Sarah Weddington a ensuite écrit un livre sur Roe v. Wade, donné des conférences et donné des cours à l'université du Texas à Austin et à la Texas Women's University sur le leadership, le droit et la discrimination sexuelle.

Elle est restée active dans le monde politique et juridique jusqu'à un âge avancé, assistant en 2019 à la cérémonie de signature d'une loi de l'État de New York destinée à préserver le droit à l'avortement en cas d'annulation de l'arrêt Roe v. Wade.

Avec Associated Press.