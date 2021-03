Crimée: nouvelles sanctions canadiennes contre des responsables russes

Ces nouvelles mesures, annoncées de concert avec l'Australie, s'harmonisent avec celles prises récemment par l'Union européenne et le Royaume-Uni, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Elles imposent notamment un gel des avoirs et une interdiction de transactions au Canada contre deux responsables russes, Alexander Ganov et Leonid Ryzhenkin.

M. Ganov dirige une société exploitant des services ferroviaires entre la Russie et la péninsule de Crimée, tandis que M. Ryzhenkin a supervisé la construction d'un pont autoroutier sur le détroit de Kertch.

"La Russie ignore systématiquement, et ce depuis 7 ans, les appels de la communauté internationale à mettre fin à ses violations de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine ainsi que du droit international", a dit Marc Garneau, chef de la diplomatie canadienne.

Le conflit entre les combattants soutenus par la Russie et les troupes ukrainiennes a fait plus de 13.000 morts depuis 2014, quand la Russie a annexé la Crimée et que des forces pro-russes dans l'Est de l'Ukraine se sont rebellées contre Kiev.

Depuis 2014, le Canada a sanctionné plus de 440 responsables et entités liés à cette crise, dont plusieurs en collaboration avec ses alliés.

Ottawa avait déjà annoncé la semaine dernière des sanctions contre neuf responsables russes pour protester contre le traitement infligé au principal opposant de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny.