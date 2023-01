Crash aérien au Népal: au moins 68 morts

Un avion transportant 72 personnes s'est écrasé dimanche au Népal, faisant au moins 68 morts, selon l'autorité de l'aviation civile du pays. L'accident, qui s'est produit à Pokhara, constitue le pire accident d'avion depuis trente ans dans ce pays himalayen.

Des centaines de secouristes ont parcouru le flanc de la colline où s'est écrasé le vol de Yeti Airlines, qui assurait une liaison domestique depuis Katmandou, la capitale du Népal.

Selon la base de données de l'Aviation Safety Network, il s'agit du crash le plus meurtrier au Népal depuis 1992, lorsqu'un Airbus A300 de la Pakistan International Airlines s'était écrasé sur une colline à l'approche de Katmandou, tuant les 167 personnes à bord.

L'avion a pris contact avec l'aéroport depuis les gorges de Seti à 0505 GMT, a indiqué l'autorité aéronautique dans son communiqué. "Il s'est ensuite écrasé".

Un agent de police a déclaré que les équipes de secours avaient des difficultés à atteindre le site, situé dans une gorge entre deux collines près de l'aéroport de la station balnéaire.



"La moitié de l'avion est sur le flanc de la colline", a déclaré Arun Tamu, un habitant du quartier, qui a dit à Reuters qu'il était arrivé sur les lieux quelques minutes après la chute de l'avion. "L'autre moitié est tombée dans la gorge de la rivière Seti", a-t-il ajouté.

Près de 350 personnes sont mortes depuis 2000 dans des accidents d'avion ou d'hélicoptère au Népal, où se trouvent huit des quatorze plus hautes montagnes du monde, dont l'Everest, et où de brusques changements de temps peuvent créer des conditions dangereuses.

Des nourrissons à bord

Parmi les passagers de l'avion bimoteur ATR 72 se trouvaient trois nourrissons et trois enfants, selon le communiqué de l'Autorité de l'aviation civile. Il y avait aussi un Argentin, cinq Indiens, quatre Russes, un Irlandais, deux Sud-Coréens, un Australien et un Français.

Le trajet entre la capitale et Pokhara, la deuxième plus grande ville du Népal, nichée sous la pittoresque chaîne de montagnes des Annapurnas, est l'un des itinéraires touristiques les plus populaires du pays himalayen, où beaucoup préfèrent un vol court plutôt qu'un voyage de six heures sur des routes montagneuses.

Le porte-parole de l'aéroport de Pokhara, Anup Joshi, a déclaré que l'avion s'était écrasé alors qu'il s'approchait du site, ajoutant qu'il "volait à 12 500 pieds et était en descente normale". Le dimanche, le temps était clair.

Le site web de suivi des vols FlightRadar24 a déclaré sur Twitter que l'avion de Yeti Airlines avait 15 ans et était équipé d'un vieux transpondeur aux données peu fiables. Il a ajouté que le dernier signal a été reçu à 05.12 GMT à une altitude de 2.875 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer.

L'aéroport de Pokhara se trouve à environ 2 700-2 800 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer, selon FlightRadar24.