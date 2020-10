Coronavirus: résultat négatif pour le vice président américain Mike Pence

Le président américain Donald Trump a annoncé que lui et la première dame Melania Trump ont été testés positifs pour le coronavirus.

Le président Trump a tweeté à 12h54, heure de l'Est, vendredi (04h54 TU) : "Ce soir, @FLOTUS et moi avons été testés positifs pour le COVID-19. Nous allons immédiatement commencer notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons nous en sortir ensemble !"



Il n'a pas été possible de savoir immédiatement si les personnes concernées présentaient des symptômes habituellement associés à la COVID-19, la maladie causée par le virus.

Le président, âgé de 74 ans, est considéré comme faisant partie d'une catégorie à haut risque pour la COVID-19 en raison de son âge et de son poids.

Ce qu'a dit le médecin du président

Onze minutes plus tard, la Maison Blanche a publié un mémorandum du médecin du président, le Dr Sean Conley, confirmant les tests positifs pour les Atouts.

"Le Président et la Première Dame vont tous deux bien pour le moment, et ils prévoient de rester chez eux à la Maison Blanche pendant leur convalescence", a déclaré le Dr Conley.

Il a ajouté qu'il s'attend à ce que le président "continue à exercer ses fonctions sans interruption pendant sa convalescence, et je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation".

Melania Trump a tweeté à 1h27 du matin : "Comme trop d'Américains l'ont fait cette année, @potus et moi sommes en quarantaine chez nous après avoir été testés positifs au COVID-19. Nous nous sentons bien et j'ai reporté tous les engagements à venir. Soyez sûrs que vous êtes en sécurité et que nous allons tous nous en sortir ensemble".



Événements politiques annulés

Selon un responsable de la Maison Blanche, tous les événements politiques de Trump pour le futur proche ont été rapidement ordonnés d'être annulés.

Cette nouvelle a immédiatement fait plonger les marchés boursiers américains et a potentiellement mis la campagne présidentielle de M. Trump en pause, à peine un mois avant l'élection contre l'ancien vice-président Joe Biden, qui est en tête des sondages nationaux.

M. Trump, qui a minimisé pendant des mois la gravité du coronavirus, a confirmé jeudi soir, lors d'une interview téléphonique sur la chaîne d'information Fox, que lui et la première dame avaient été testés après que l'un de ses plus proches collaborateurs, Hope Hicks, ait été confirmé comme étant infecté.

Hicks, conseillère du président, s'est rendue avec Trump en Pennsylvanie pour un rassemblement de campagne samedi, puis à Cleveland pour le débat présidentiel mardi et au Minnesota pour des événements de campagne le lendemain.

Hicks présentait des symptômes lors d'un rassemblement politique mercredi soir à Duluth, dans le Minnesota, et a été testé positif jeudi matin, selon les responsables qui ont parlé à condition de ne pas être nommés.

Voyage dans le New Jersey

Jeudi, cependant, Trump s'est envolé pour le New Jersey avec quelques hauts fonctionnaires pour une collecte de fonds politique où il était en contact étroit avec des dizaines d'autres personnes.

Lors de l'interview téléphonique avec l'animateur de l'émission Fox News, Sean Hannity, le président a laissé entendre que Hicks pourrait avoir contracté le virus auprès de membres de l'armée ou des forces de l'ordre.

"C'est très, très dur quand vous êtes avec des gens de l'armée ou des forces de l'ordre, et qu'ils viennent vers vous, et qu'ils veulent vous serrer dans leurs bras, et qu'ils veulent vous embrasser parce que nous avons vraiment fait du bon travail pour eux", a déclaré M. Trump. "Vous vous rapprochez, et des choses se passent. J'ai été surpris de l'entendre avec Hope, mais c'est une personne très chaleureuse avec eux. Elle sait qu'il y a un risque, mais elle est jeune".

Plus de 7 millions d'infections aux États-Unis, 200 000 décès

Trump et sa femme rejoignent les plus de 7,2 millions de personnes aux États-Unis qui ont contracté le virus.Le COVID-19 a tué plus de 200 000 personnes aux États-Unis, soit le nombre le plus élevé jamais signalé par un pays.

Il y a plus de 34 millions de cas de COVID-19 dans le monde et plus d'un million de décès dus à la maladie, selon les données de l'Université Johns Hopkins.

Article traduit de l'anglais par VOA Afrique. Lire l'original >>