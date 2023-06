Cornel West entame sa campagne pour la présidence américaine

Ce lundi 5 juin 2023, le philosophe Cornel West a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle américaine de novembre 2024. Il se présentera sous la bannière du parti populaire de gauche, créé par un ancien collaborateur du sénateur Bernie Sanders.

"Je m'engage dans la quête de vérité, je m'engage dans la quête de justice. Et la présidence n'est qu'un moyen de poursuivre cette vérité et cette justice, une cause que j'ai cherchée à défendre toute ma vie", a déclaré ce distingué intellectuel de 70 ans, connu pour son soutien aux minorités, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.



Il a affirmé vouloir "mettre fin à la pauvreté, à l'incarcération de masse, à la guerre et à l'effondrement écologique, pour garantir le logement, les soins de santé, l'éducation et des salaires décents à tous."

Critique de l’administration américaine

Selon Cornel West, aucune de ces causes ne semble être une préoccupation pour les dirigeants du système politique américain actuel, dominé par le parti républicain et le parti démocrate.



Il a qualifié le président démocrate actuel, Joe Biden, candidat à sa propre succession, de "faible serviteur du néolibéralisme". Quant à son prédécesseur et principal challenger, Donald Trump, West le considère comme un "néofasciste". Ces déclarations reflètent la nature de ce respecté intellectuel qui n'a jamais craint d'exprimer ses opinions.

Il n'a pas hésité à critiquer dès 2011 l'ancien Président Barack Obama, qu'il a pourtant soutenu avant son arrivée à la Maison Blanche. "C'est une marionnette noire des oligarques de Wall Street", avait-il déclaré à propos du premier président noir des États-Unis.

Une quête difficile

Après avoir enseigné à Yale, Princeton et Harvard, Cornel West est actuellement professeur de philosophie à l'Union Theological Seminary de New York. Reconnu pour ses travaux primés sur la race et la lutte des classes dans la société américaine, il est l'un des intellectuels les plus respectés du siècle.



Cependant, il lui faudra plus que cela pour perturber le duel séculaire entre les démocrates et les républicains lors de la prochaine élection présidentielle. Un sondage de NBC publié en avril dernier indique que la majorité des Américains (70% contre Biden et 60% contre Trump) ne souhaite pas une répétition du dernier scrutin.

Les deux partis dominent largement le paysage politique américain. À l'heure actuelle, la liste des candidats comprend trois démocrates et huit républicains. "Avons-nous ce qu'il faut ? Nous le verrons. Mais certains d'entre nous vont se battre", promet Cornel West.