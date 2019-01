Commerce: le négociateur en chef chinois Liu He à Washington fin janvier

Sa visite les 30 et 31 janvier interviendra un mois avant l'expiration de la trêve dans le conflit commercial sino-américain, à l'issue de laquelle le président américain Donald Trump menace d'imposer des droits de douane punitifs sur des produits chinois.

Liu He rencontrera des responsables américains afin de contenir les frictions commerciales et "d'appliquer le consensus" obtenu par le président chinois Xi Jinping et M. Trump lors de leur rencontre le 1er décembre, a indiqué à la presse Gao Feng, le porte-parole du ministère.

Des négociateurs chinois et américains de rang inférieur s'étaient déjà rencontrés plus tôt ce mois-ci à Pékin.

Liu He se rendra aux États-Unis sur invitation du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et du représentant au Commerce, Robert Lighthizer, a précisé le porte-parole Gao Feng.

Le temps de trouver un accord global avec Pékin, Donald Trump avait accepté de suspendre jusqu'au 2 mars une hausse de droits de douane de 10% à 25% sur une série de produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'importations annuelles aux États-Unis.

Avec AFP