Comme son père, Noah Fadiga plombé par une arythmie cardiaque

Des tests en fin de saison à Brest ont révélé qu'"une irrégularité s'était produite dans mon rythme cardiaque", a expliqué sur les réseaux sociaux le joueur de 23 ans, éloigné des terrains depuis avril par des soucis à une hanche.



En raison d'une "politique de +zéro tolérance+", la commission médicale de la Fédération française de football "a révoqué ma licence de football française", a-t-il ajouté.



Pourtant, après des examens approfondis, le professeur Pedro Brugada, qui avait opéré son père du coeur en 2004, a conclu qu'il pouvait poursuivre sa carrière "sans aucun risque", selon le jeune joueur.



"Je me suis préparé intensivement pour la nouvelle saison (...) et me sens en pleine forme et très motivé. A bientôt sur le terrain", a-t-il assuré. Alors qu'il était sous contrat à Brest jusqu'en 2026, il est désormais à la recherche d'un nouveau club.



Son père, Khalilou Fadiga, joueur de talent révélé en particulier à Auxerre (2000-2003), avait subi un coup dur quand la découverte d'une arythmie cardiaque avait fait capoter son transfert à l'Inter Milan en 2003.



Opéré deux fois du coeur en 2004, avec en particulier la pose d'un défibrillateur automatique, et victime d'un malaise à l'échauffement en 2005, il a continué à jouer en Angleterre puis en Belgique jusqu'en 2011.



A Brest, Noah Fadiga portait le numéro 99, le même que son père lors de sa dernière saison à La Gantoise.