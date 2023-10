Colobane, le marché mythique de Dakar qui se bat pour sa réputation

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

La maquette de Colobane, le marché où l’on peut tout trouver comme tout perdre. C’est l’un des marchés les plus célèbres et les plus anciens de la capitale sénégalaise. On y trouve du tout. Des habits aux téléphones portables en passant par les fournitures scolaires et la friperie. L’histoire de ce marché est également rattachée aux cas de vols fréquents que subissent les clients. Les riverains eux, se battent contre les préjugés et la mauvaise réputation de leur quartier.