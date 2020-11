Le Soudan peine à abriter 25000 réfugiés éthiopiens

No media source currently available

Dans une friche ensoleillée et poussiéreuse de l'est du Soudan, des équipes travaillent pour reconstruire un camp de réfugiés pour les 25 000 personnes qui ont fui de violents combats dans la région voisine du Tigray, en Éthiopie. Des hommes, des femmes et des enfants épuisés et terrifiés de la zone de conflit ont lutté contre la chaleur acharnée et la faim pour échapper aux combats au sol, aux frappes aériennes, aux tirs de roquettes et aux barrages d'artillerie dans le nord de l'Éthiopie.