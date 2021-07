Carnet de Santé – Chirurgie et médecine esthétique en Afrique

No media source currently available

Lifting, injections et chirurgies sont certaines procédures en es-thétique qui permettent de corriger des défauts du corps ou de l'embellir. Une pression sociale pour le maintien de la beauté et de la jeunesse, des coûts de plus en plus abordables ainsi que les progrès technologiques, autant de facteurs qui favorisent la demande de la médecine et de la chirurgie esthétique, une in-dustrie en plein essor à l'échelle mondiale. Selon la Société in-ternationale de chirurgie plastique esthétique, les interventions en médecine et en chirurgie esthétique ont augmenté de 5 % dans le monde au cours des douze derniers mois.