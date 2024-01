CAN : Djiku solide dans la tempête avec le Ghana

C'est rare qu'un défenseur central soit élu homme du match lors d'une défaite. Pourtant l'ancien Strasbourgeois a reçu ce trophée contre le Cap-Vert, où il avait mis un but et contré plusieurs occasions des si rapides "Requins Bleus" avant que les "Black Stars" ne s'inclinent dans les dernières minutes.

Ce prix, "ce n'est pas le plus important, va falloir se relever" disait-il. Malheureusement l'arrière-garde ghanéenne a encore craqué en fin de match alors qu'elle tenait l’Égypte dans sa mire (2-2 score final).

"C'est pas fini" lance Djiku, dont l'équipe a besoin d'une victoire contre le Mozambique pour ne pas revivre la même mésaventure qu'au Cameroun il y a deux ans. Après une ultime défaite contre les Comores (3-2), encore dans les dernières minutes, encore avec un but de Djiku, le quadruple champion d'Afrique s'était fait sortir dès le premier tour.

Mais le joueur de Fenerbahçe, dont une fracture du pied droit a perturbé la fin d'année 2023, est l'homme de ce genre de mission. "Il a une qualité incroyable, sur le terrain il vous donne tout ce qu'il a", raconte à l'AFP Patrice Garande, l'entraîneur de sa première saison à Caen (2017-2018).

"On peut aller à la guerre avec lui"

"Il lui arrive d'être moins bien, mais jamais on ne peut remettre en cause son investissement dans le match. On a une expression pour les joueurs comme Alex: on peut aller à la guerre avec lui, c'est un garçon qui triche pas", poursuit le technicien.

"C'est une crème, je n'ai que des bons souvenirs d'Alex", ajoute Garande. "Il s'est imposé tout de suite, même s'il était jeune. C'est un professionnel dans tous les sens du terme: facile à gérer, à manager, toujours avide de progresser".

Djiku "avait tout comme défenseur" se souvient l'ex-Caennais, "rapide, bon jeu de tête dur sur l'homme quand il fallait. Et il a l'intelligence tactique, on pouvait jouer à trois comme à quatre centraux".

Il a connu "une trajectoire assez linéaire", de Bastia à Caen, puis de Strasbourg au "Fener". "Et dans tous les clubs où il est passé il a été important, sur et en-dehors du terrain, c'est un mec ouvert aux autres, dans un vestiaire il n'est pas transparent", ajoute Grande.

Un autre entraîneur a suivi la carrière de Djiku, Ghislain Printant, qui lui aussi dispute la CAN puisqu'il est l'adjoint de Jean-Louis Gasset, une connexion de Montpelliérains, puisque Djiku est né dans la préfecture de l'Hérault.

Il avait repéré le joueur "à Perpignan, en équipe U17, je l'avais observé lors d'un rassemblement de la sélection Languedoc-Roussillon. J'ai immédiatement pris contact avec ses parents pour le faire venir à Bastia", se souvient Printant pour l'AFP.

L'adjoint des "Éléphants" loue lui aussi "son tempérament, qu'il transmet sur le terrain". "Il n'était pas parmi les garçons les plus doués, mais il avait une énorme volonté d'y arriver. Il dégageait cette force de caractère..." dont le Ghana aura bien besoin.