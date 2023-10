CAN-2024: Mo Salah, Osimhen, Hakimi... les stars attendues

. Mo Salah, le Toutankhamon des Pharaons



Impossible d'omettre Mohamed Salah, l'inévitable attaquant de Liverpool, tantôt surnommé la quatrième pyramide, tantôt le roi d'Egypte dans un pays où il est vénéré. Sa patte gauche fait le bonheur des Pharaons et, après une saison plus timorée avec les Reds, l’Égyptien de 31 ans ressurgit avec cinq buts et quatre passes décisives en huit matches de Premier League, à trois mois de la CAN en Côte d'Ivoire.

. Mané pour le doublé



Sans aucun doute le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, Sadio Mané prendra les rênes des Lions de la Teranga, deux ans après les avoir couronnés d'une première CAN au Cameroun. Mané, qui a brillé outre-Manche avec Liverpool avant de sombrer la saison dernière au Bayern Munich, se relance chez les Saoudiens d'Al-Nassr, enchaînant les buts, et tentera de mener les Sénégalais vers le doublé.



. Osimhen, le serial buteur



Le buteur nigérian marche sur l'eau avec Naples et déchaîne les statistiques: déjà six buts en dix matchs cette saison, 31 buts en 38 matchs la saison dernière. Même topo avec les Super Eagles avec lesquels il a inscrit 10 buts en six matches lors des éliminatoires de la CAN, dont sept contre la modeste équipe de Sao Tomé-et-Principe. Entouré d'une armada de joueurs offensifs dont le fulgurant Taiwo Awoniyi et le tranchant Victor Boniface, impressionnant cette saison avec Leverkusen, Osimhen essaiera de ramener son pays au sommet de l'Afrique, 11 ans après son dernier sacre continental.

. Achraf Hakimi pour faire rugir les Lions



Le latéral droit du PSG brille en ce début de saison, enchaînant les matchs pleins et les buts sous la baguette de Luis Enrique dans une équipe qui, paradoxalement, peine parfois à s'illuminer. Le jeune Marocain de 24 ans sera sans aucun doute l'un des piliers et hommes à tout faire des Lions de l'Atlas, favoris après leur demi-finale surprise lors de la Coupe du Monde au Qatar, alors que le Maroc brigue une deuxième CAN après 48 années de disette.



. Onana, le rempart indomptable



André Onana, le gardien des Red Devils, avait claqué la porte fin décembre 2022 de la sélection camerounaise après un différend avec son sélectionneur Rigobert Song. Mais le portier de 27 ans a de nouveau enfilé ses gants de Lion indomptable en septembre dans une équipe forte de sa triplette d'attaquants Eric Maxim Choupo-Moting, Karl Toko-Ekambi et Vincent Aboubakar.



. Le Fennec Mahrez a encore faim

L'ailier droit Riyad Mahrez a fait le bonheur de Manchester City pendant plus de cinq ans et continuera à dribbler ses adversaires depuis le front droit de l'attaque des Fennecs, cinq ans après son titre avec l'Algérie, alors célébré en grande pompe par un peuple qui vibre pour le foot. L'attaquant de 32 ans, parti s'exiler cette saison à Al-Ahli, en Arabie Saoudite, restera l'un des hommes forts de l'Algérie, qui a battu le tenant du titre sénégalais en amical le 12 septembre dernier (1-0).



. Un ras-de-marée de pépites



Les jeunes auront une place à prendre au cours d'une CAN qui s'annonce assez ouverte. Les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde sont bien lotis, avec dans leurs rangs le relayeur de l'OM Azzedine Ounahi et le latéral du Bayern Noussair Mazraoui qui engrange du temps de jeu sur le flanc droit des champions d'Allemagne. Le Ghana aura les yeux rivés sur Mohammed Kudus, l'attaquant de 23 ans fraîchement débarqué à West Ham après des années prometteuses à l'Ajax.

Les Aigles de Carthage attendent avec impatience l'envol de leur pépite Hannibal Mejbri, 20 ans et dans les rangs de Manchester United, où il doit encore faire ses preuves. Du côté des champions en titre sénégalais, l'éclosion de l'attaquant Nicolas Jackson, arrivé chez les Blues de Chelsea cet été, est attendue. Les Fennecs pourront quant à eux compter sur le milieu franco-algérien de la Roma Houssem Aouar et les Guinéens scruteront leur bijou de 20 ans Ilaix Moriba au milieu de terrain.