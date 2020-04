Des notables camerounais tués par des sécessionnistes présumés

Les victimes sont respectivement le président du conseil traditionnel et le secrétaire général de cette assemblée, a précisé Afungchwi III, le Fon (roi) de Bambili, près de Bamenda, capitale de la région anglophone du Nord-Ouest.

Elles ont été prises pour cible jeudi "probablement par des partisans de la sécession qui manipulent la jeunesse du village et accusent les victimes d'avoir encouragé le dépôt des armes", a-t-il affirmé.

Depuis 2017, un violent conflit entre l'armée et des indépendantistes secoue les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Selon des ONG, plus de 3.000 personnes ont été tuées et plus de 700.000 autres ont dû fuir leurs lieux de vie.

Les indépendantistes s'en prennent notamment aux autorités traditionnelles ou aux hommes politiques qui appellent les population locales à déposer les armes.

Selon le Fon de Bambili, "la paix revenait progressivement dans le coin, car depuis décembre, il n'y a pas eu d'incidents graves" avant l'assassinat des deux notables.

Selon lui, Bambili est visé en raison de la présence du campus de Bamenda, des responsables de l'Université ayant appelé à la pacification.