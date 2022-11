Charles Blé Goudé rencontre le ministre de ivoirien de la Réconciliation

Cette rencontre "est républicaine, je suis venu porter un message pour le président de la République (Alassane Ouattara), je suis venu lui dire merci", a déclaré à la presse M. Blé Goudé. Pour lui, "il y a un temps pour se battre et un temps pour parler paix et réconciliation".

Le ministre ivoirien de la Réconciliation, Kouadio Konan Bertin, a de son côté déclaré que "quelque soit notre obédience politique, notre objectif est d'être mis en situation de participer à l'amélioration de vie de nos concitoyens". "Vous allez animer votre parti politique, mais souvenez-vous que nous avons un parti à bâtir en commun c'est la réconciliation, la cohésion et la paix", a-t-il ajouté.



Aux côtés de l'ancien président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé avait été définitivement acquitté en mars 2021 par la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye de crimes présumés pendant la crise post-électorale de 2010-2011.



A l'époque, la victoire à la présidentielle d'Alassane Ouattara, contestée par Laurent Gbagbo, avait débouché sur une crise qui avait fait quelque 3.000 morts et conduit à l'arrestation de M. Gbagbo en avril 2011. M. Blé Goudé avait lui été arrêté en 2013 au Ghana, puis transféré à La Haye en 2014 après plusieurs mois en résidence surveillée à Abidjan.



Un peu plus d'un an après son acquittement, il a obtenu un passeport des autorités ivoiriennes en mai puis un feu vert de celles-ci pour rentrer. Agé de 50 ans, il est la dernière grande figure du camp Gbagbo lors de la crise de 2010-2011 à faire son retour en Côte d'Ivoire, un an et demi après son ancien mentor.