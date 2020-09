Au moins 26 "terroristes" tués lors de deux opérations au Faso

Le 11 septembre, après une embuscade où quatre soldats avaient été tués dans la zone de Mentao (province du Soum), "un ratissage a été organisé pour traquer les assaillants. L'opération a permis de neutraliser (tuer, ndlr) onze terroristes et de récupérer leur armement", selon l'état-major.

Le 13 septembre, une autre action "des forces terrestres et aériennes a été menée contre un groupe de terroristes dans la province du Loroum. L'opération a permis de neutraliser une quinzaines de terroristes et de récupérer de l'armement. Des moyens roulants et divers autres matériels ont été détruits lors de l'opération", selon l'état-major.

L'AFP n'a pas pu confirmer ces bilans de source indépendante.

L'armée avait déjà annoncé le 15 septembre avoir "démantelé une base terroriste" et "neutralisé deux terroristes" quatre jours plus tôt, dans la zone de Tongomayel, également dans la province du Soum.

Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques jihadistes régulières depuis 2015.

Le Nord du Burkina est la zone la plus touchée du pays par les exactions jihadistes qui ont fait plus de 1.100 morts et plus d'un million de déplacés internes, fuyant les zones de violences.

Les violences jihadistes, mêlées à des conflits intercommunautaires, qui touchent le centre du Sahel, ont fait au total 4.000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, selon l'ONU.