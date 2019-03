Bouteflika transmettra le pouvoir de manière "transparente"

"Abdelaziz Bouteflika a pris la décision de ne pas prendre part à cette élection et est entièrement prêt à transmettre le pouvoir de manière ouverte et transparente au président qui sera choisi via ce scrutin", a déclaré Ramtane Lamamra à l'issue d'une rencontre avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

"L'élection présidentielle se tiendra dans de nouvelles conditions : pour la première fois dans l'histoire du pays, pourront y prendre part tous ceux qui le souhaitent", a poursuivi M. Lamamra, selon des propos traduits en russe, ajoutant que le scrutin serait "pour la première fois surveillé par une commission électorale indépendante".

"Après cela, l'opposition algérienne aura la possibilité de prendre une part plus active au travail gouvernemental", a-t-il ajouté.

Au pouvoir depuis 20 ans, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, affaibli par les séquelles d'un AVC qui l'ont empêché depuis 2013 de s'adresser de vive voix aux Algériens, est confronté à une contestation inédite depuis plusieurs semaines.

Il a renoncé la semaine dernière à briguer un 5e mandat mais a prolongé son mandat sine die en repoussant la présidentielle initialement prévue le 18 avril à une date ultérieure, après une Conférence nationale chargée de réformer le pays et d'élaborer une nouvelle Constitution.

Sergueï Lavrov a déclaré "soutenir" les plans de sortie de crise du gouvernement algérien. "Nous espérons qu'ils aident à stabiliser la situation dans ce pays ami à travers le dialogue national basé sur la Constitution", a-t-il ajouté.

"Je suis convaincu que le peuple algérien résoudra de lui-même ses problèmes", a poursuivi M. Lavrov, appelant "tous les autres pays" à "respecter strictement le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un autre Etat".

La Russie est un allié de l'Algérie à laquelle elle livre notamment des armes.