Biographie de Donald J.Trump, 45e président des États-Unis

M. Trump a officiellement lancé sa campagne de réélection en juin 2019 à Orlando, en Floride, en dévoilant le slogan «Keep America Great» (Gardons sa grandeur à l’Amérique) , une variante de celui de 2016, «Make America Great Again» (Redonnons sa grandeur à l’Amérique). "Nous l'avons fait une fois et nous le ferons à nouveau, et cette fois, nous allons terminer le travail," a-t-il déclaré à ses partisans.

Réalisations précédentes: Avant de devenir président, M. Trump était un promoteur immobilier et une personnalité controversée de la télévision à New York. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme de la Wharton School of Finance de l’Université de Pennsylvanie, il a repris l’activité immobilière de sa famille, l’agrandissant en se lançant dans la construction d’hôtels, de casinos et de terrains de golf dans le monde entier. Au début des années 1990, Donald Trump a été contraint de déclarer plusieurs faillites impliquant des propriétés à Atlantic City et à New York. Cependant, il a par la suite relancé ses entreprises. En 2016, le magazine Forbes a estimé sa valeur nette à 3,7 milliards de dollars. En 2004, M. Trump est devenu une figure médiatique connue pour avoir produit et joué dans l'émission de télé-réalité «The Apprentice», qui est devenue un succès pour NBC. Il a quitté le monde du spectacle en 2015 alors qu'il se préparait à se présenter à la présidence.

Présidence de Donald Trump: au cours de ses trois années et demie au pouvoir, le président Trump a adopté un projet de loi majeur sur la réforme fiscale, réduit les effectifs des troupes en Syrie et obtenu la confirmation par le Sénat de deux juges à la Cour suprême, les conservateurs Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, pour des sièges vacants à cette cour composée de neuf membres. Il a également obtenu l'approbation de près de 200 autres juges dans des tribunaux fédéraux inférieurs. La nomination du juge Kavanaugh s’est révélée particulièrement controversée, avec des audiences publiques discutant de sa jeunesse et d’une allégation d’inconduite sexuelle. Le Sénat a fini par approuver de justesse sa nomination à la plus haute cour du pays.

M. Trump a introduit des mesures visant à réprimer l'immigration illégale, notamment en obtenant l'approbation de près de 1,4 milliard de dollars du Congrès pour la construction d’un mur frontalier (un montant toutefois bien inférieur à ce qu’il avait demandé) et a déclaré l'état d'urgence pour libérer 3,6 milliards de dollars de plus pour ce projet. Le président Trump a donné suite à ses promesses de campagne de réduire les réglementations gouvernementales et d'abroger en grande partie la loi sur la santé de l'ancien président Barack Obama, populairement connue sous le nom d'Obamacare. Alors même que des millions d'Américains ont perdu leur emploi et leur assurance-maladie lorsque la pandémie mondiale de coronavirus a englouti les États-Unis cette année, l’administration Trump a saisi la Cour suprême pour de lui demander d’invalider Obamacare dans son intégralité. M. Trump a souvent exprimé son aversion pour la politique d’Obama, son prédécesseur démocrate, seul chef de l’exécutif africain-américain de l’histoire du pays.

Pendant trois ans, Donald Trump a présidé à un boom économique avec un taux de chômage descendu à 3,5%, le plus bas de la plus grande économie du monde depuis cinq décennies, alors que les principaux indices boursiers du pays grimpaient en flèche. Mais ce succès a pris fin sans crier gare, lorsque la pandémie de coronavirus s’est propagée de la Chine au reste du monde au début de 2020, avec le président Trump exprimant un scepticisme constant quant à sa létalité et ses effets sur les États-Unis.

Fin février, dans une vidéo souvent reprise dans l’actualité, M. Trump a prédit : "Cela va disparaître. Un jour, c'est comme un miracle, cela disparaîtra."

Au lieu de cela, le virus s'est propagé aux 50 États, provoquant des perturbations massives. Peu après, la nation fut plongée dans une catastrophe économique. Plus de 48 millions de travailleurs ont perdu leur emploi - soit plus d'un quart de la main-d'œuvre américaine - alors que les gouverneurs des États ordonnaient aux entreprises de fermer dans le but de prévenir la propagation du virus. Les écoles et les universités ont interrompu l'enseignement en classe au profit de l'apprentissage en ligne. Les ligues sportives professionnelles et universitaires ont cessé leurs compétitions, tandis que les hôpitaux reportaient les chirurgies facultatives. Les restaurants ont instauré la vente à emporter alors que les repas sur place étaient interdits dans une grande partie des États-Unis.



Donald Trump a organisé des points de presse quotidiens sur le coronavirus pendant des semaines, mais a souvent minimisé la gravité de la pandémie, craignant apparemment que toute reconnaissance de son ampleur nuirait à ses chances de réélection lors de l’élection du 3 novembre. Il a constamment promis qu'un vaccin contre le virus serait trouvé dans les mois à venir alors même que les experts de la santé affirmaient qu'au mieux, l'inoculation de masse ne serait pas possible avant le début de 2021. Pendant un certain temps, M. Trump a vanté l'hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, comme un remède contre le nouveau coronavirus, assurant qu'il en avait lui-même pris. Mais des études sur la santé dans plusieurs pays ont indiqué que ce produit n’a aucune valeur thérapeutique contre le virus. M. Trump a pratiquement cessé d'en parler. À un autre moment, il a surpris les Américains en suggérant que le virus pouvait être guéri en consommant de l'eau de Javel toxique. Alors que les experts de la santé exhortent les Américains à porter des masques faciaux pour limiter la propagation du virus, Donald Trump y résiste, disant qu'il ne pensait pas que cela lui conviendrait, et a parfois tourné en dérision ceux qui les portaient.

Au fil des semaines, le nombre de morts est passé à plus de 131.000 aux États-Unis en milieu d'année et celui de cas confirmés de coronavirus à plus de 3 millions, des chiffres plus élevés que ceux de tout autre pays au monde. Les experts en santé prévoient que des dizaines de milliers d'autres Américains mourront dans les mois à venir. Alors que le nombre de cas diminuait dans les États du nord des États-Unis, de nouvelles flambées se sont déclarées au niveau des États du sud dont les gouverneurs ont été parmi les premiers à relancer les activités économiques, mais ont dû ensuite ordonner à nouveau la fermeture des bars et certaines entreprises.

Le taux de chômage aux États-Unis a culminé à 14,7% en avril, puis est descendu à 11,1% en juin, l'économie ayant créé près de 5 millions d'emplois. Donald Trump, agissant comme sa propre majorette, a déclaré que des jours bien meilleurs étaient à venir pour l'économie américaine, dans la seconde moitié de 2020 et en 2021.

Alors que le coronavirus balayait silencieusement les États-Unis, M. Trump a été contraint de faire face à des manifestations tumultueuses et parfois violentes à travers le pays après la mort, le 25 mai, de l’Africain-Américain George Floyd, dans une rue de Minneapolis, dans l’Etat du Minnesota, lorsqu’un policier blanc a pressé son genou sur son cou alors que M. Floyd haletait qu'il ne pouvait plus respirer. Donald Trump a tenu des propos mitigés sur les troubles qui ont suivi, exprimant son soutien aux manifestations pacifiques, mais affirmant également que les chants de rue de «Black Lives Matter» étaient un «symbole de haine». Il a exprimé son approbation d'une vidéo de l'un de ses partisans politiques criant : «Le pouvoir blanc!» Mais il a supprimé le clip de son compte Twitter après de vives critiques.

Les collaborateurs de Donald Trump ont déclaré que le président n'avait pas entendu l'exclamation raciste. Alors que les États-Unis célébraient le 244e anniversaire de leur indépendance le week-end du 4 juillet, M. Trump a intensifié sa rhétorique, décriant les manifestants pour la justice raciale comme des représentants «pervers» d'un «nouveau fascisme d'extrême gauche» dont le but ultime est «la fin de l'Amérique.»

Avec la tournure des événements au premier semestre de 2020, le sort politique de Donald Trump était au mieux incertain, de nombreux sondages nationaux le montrant derrière l'ancien vice-président Joe Biden d'environ 9 points de pourcentage quatre mois avant l'élection présidentielle quadriennale. Mais deux présidents américains seulement ont perdu leur quête d’un second mandat au cours des quatre dernières décennies. Toutefois, les partisans de M. Trump soulignent qu'il était également à la traîne dans les sondages avant les élections de 2016, lorsqu'il a battu de manière inattendue l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton.

Politique étrangère:

La politique étrangère de Donald Trump a été définie par son programme «L’Amérique d’abord» dans lequel il a mis ce qu’il considère comme les intérêts de l’Amérique avant tout. Il s'est retiré de plusieurs accords internationaux, dont le Partenariat transpacifique, un accord commercial; l'Accord de Paris sur le climat et l'accord sur le nucléaire iranien. Concernant le commerce, M. Trump a tenu sa promesse électorale de renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain avec le Canada et le Mexique, tout en lançant une guerre commerciale avec la Chine. Il a remis en question à plusieurs reprises le montant des fonds que les États-Unis dépensent pour défendre d'autres pays et a publiquement critiqué l'OTAN, l'alliance militaire occidentale créée après la Seconde Guerre mondiale. Le président a eu une relation instable avec de nombreux dirigeants étrangers, y compris des alliés traditionnels tels que la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron, mais a embrassé des adversaires historiques tels que le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. M. Trump a qualifié M. Kim de «petit homme-fusée», mais l'a rencontré plus tard à trois reprises et a déclaré: «Nous avons développé une très bonne relation».

Défis présidentiels: Mis à part le coronavirus et les crises économiques de 2020, Donald Trump a fait face à des défis majeurs en tant que président, y compris une enquête en procédure de destitution lancée par les démocrates suite à des allégations selon lesquelles M. Trump aurait demandé l'aide de l'Ukraine pour déterrer des informations incriminantes sur l'ancien vice-président Joe Biden et son fils, Hunter Biden, dans le but de nuire aux perspectives de M. Biden de se porter candidat contre lui aux élections de 2020.

La Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a initié une procédure de destitution contre lui, mais le Sénat contrôlé par les républicains l'a acquitté début 2020, un seul sénateur républicain ayant voté en faveur de sa condamnation et de sa destitution. Donald Trump a également fait face à une enquête de près de deux ans menée par le procureur spécial Robert Mueller, qui a enquêté sur l'ingérence de la Russie dans les élections de 2016. Le rapport final de M. Mueller a révélé que l’équipe de campagne de M. Trump n’a pas conspiré avec la Russie pour influencer le résultat de la présidentielle de 2016. Cependant, l’enquête n’a pas répondu à la question de savoir si Donald Trump devrait être inculpé d'entrave à la justice pour des cas où il aurait tenté de détourner l'enquête de M. Mueller. Quoi qu'il en soit, une tradition de longue date des États-Unis dispose que les présidents en exercice ne peuvent être inculpés d'infractions pénales pendant leur mandat.