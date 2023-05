Barack Obama à la recherche de la signification du travail

Qu'est-ce qu'un emploi décent ? Est-ce suffisant d'en avoir un pour être heureux ? Quel est le rôle du travail dans l'épanouissement de ceux qui l'exercent ? Ce sont quelques-unes des questions existentielles auxquelles Barack Obama tente de répondre dans un nouveau documentaire diffusé sur Netflix le 17 mai 2023.

La série intitulée "Working: What we do all day" ("Travailler : voilà ce que nous faisons tous les jours") est une adaptation à l'écran du best-seller éponyme de l'auteur Studs Terkel, publié en 1974.



L'ancien président américain y raconte notamment la réalité du monde du travail aux États-Unis à travers le quotidien de plusieurs travailleurs issus de trois secteurs d'activité : l'aide à domicile, la technologie et l'hôtellerie.

Dur labeur

Barack Obama explore, en quatre épisodes, la réalité des travailleurs souvent cantonnés à des tâches peu valorisées par la société, malgré les sacrifices inhérents.



C'est le cas de Randi Williams, employée dans le domaine de l'aide à domicile pour un salaire de 9 dollars de l'heure. Un salaire inférieur à celui qu'elle avait dû abandonner précédemment dans une usine de poulets pour pouvoir consacrer plus de temps à sa fille.



Pour cette femme célibataire qui vit en plus avec sa mère, chaque jour est le fruit d'un dur labeur. "C'est 6,12 dollars pour une boîte de céréales. C'est une heure de mon salaire avec quelques bonbons", déclare-t-elle dans un magasin, tandis que la voix d'Obama sert de narration.

Le cas de Randi fait écho à celui de Carmen, une chauffeuse-livreuse pour Uber Eats qui est contrainte de cumuler plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Pour cette passionnée de maquillage qui aspire à avoir un jour sa propre boutique, il faut se serrer la ceinture pour espérer boucler les fins de mois.

Le rêve américain qui s'évanouit

"Working", dont le couple Obama est producteur, montre comment de nombreux emplois sont devenus moins gratifiants sur le plan salarial et offrent peu d'avantages sociaux au fil des ans. Le concept de classe moyenne y est également abordé, illustrant une frontière de moins en moins visible entre riches et pauvres.



"Une de mes préoccupations en tant que président était de savoir comment créer suffisamment d'emplois de qualité", affirme Obama à Natarajan Chandrasekaran, homme d'affaires indien à la tête du groupe Tata.



"Êtes-vous inquiet de la polarisation de l'emploi sur la démocratie ?", lui demande ce dernier. "Oui", répond l'ancien chef d'État, exhortant les dirigeants à créer les conditions nécessaires pour un travail digne.



Une étude du Pew Research Center publiée ce mois de mai 2023 indique que les jeunes travailleurs américains sont plus insatisfaits de leur emploi que leurs aînés. La satisfaction est de 55% chez les 50 à 64 ans, contre seulement 44% chez les 18 à 29 ans.