Baisse de salaire pour le président chilien, ses ministres et les parlementaires

Une loi prévoyant une baisse des salaires du président, des ministres et des parlementaires a été promulguée ce lundi au Chili, après un processus législatif accéléré par l'épidémie de coronavirus. La loi était en débat au Parlement depuis six ans.

"Nous vivons des moments difficiles et je sais que de nombreuses familles chiliennes traversent un moment compliqué. Il nous a semblé juste et nécessaire de réduire les revenus les plus élevés de l'administration de l'État afin de pouvoir dégager une aide plus importante à destination de la classe moyenne et des personnes qui en ont le plus besoin", a déclaré le président conservateur Sebastian Piñera.

Il y a une semaine, des habitants de la capitale Santiago ont bravé le confinement obligatoire pour manifester et réclamer des aides alimentaires, tandis que l'apparition de l'épidémie a fait exploser le chômage et la faim dans les quartiers les plus pauvres.

La loi prévoit la création d'une commission technique qui fixera périodiquement les salaires des hautes autorités gouvernementales et de leurs conseillers, "selon des critères techniques, objectifs et d'austérité", a précisé le président chilien.

Une proposition de loi pour une baisse des salaires des parlementaires chiliens avait été déposée en 2014 devant le Parlement par des députés de la gauche radicale, qui suggérait une réduction de 50%.

Les rémunérations des parlementaires chiliens font partie des plus élevées du monde, avec un salaire brut de 11.500 dollars et des compléments de salaire d'un montant équivalent. Le salaire minimum au Chili est d'environ 380 dollars.

Le Chili a enregistré 73.997 infections et 761 décès depuis l'apparition du premier cas le 3 mars.