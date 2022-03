Le séparatiste nigérian Sunday Igboho libéré sous contrôle judiciaire au Bénin

Un premier groupe de 415 Nigérians ayant fui l'invasion russe en Ukraine ont été rapatriés vendredi dans leur pays, selon notre correspondant sur place.

415 étudiants nigérians en provenance de la Roumanie, sont arrivés à bord d’un vol spécial à l'aéroport Nnamdi Azikiwe d’Abuja vendredi matin.

Ce groupe constitué en majorité d'étudiants est arrivé aux alentours de 07h30 (06h30 GMT) à Abuja depuis Bucarest, la capitale de la Roumanie, un des pays où de nombreux étudiants africains ont fui.

Ils ont été reçus par des représentants du gouvernement et avant d’être soumis chacun à un test de covid-19.

Les ressortissants nigérians sont arrivés les visages fatigués mais l'air soulagé.

"Je suis très heureux d'être de retour à la maison, merci au Nigeria", s'est exclamée une jeune femme sur le tarmac de l'aéroport à l'AFP.

Le gouvernement du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a affrété trois avions des compagnies locales Max Air et Airpeace en Europe pour rapatrier plus d'un millier de personnes.

Le Nigéria doit évacuer quelque 5.000 citoyens qui veulent fuir la guerre en Ukraine. Le rapatriement devait commencer mercredi mais a été retardé a cause de problèmes logistiques.

Le Ghana, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud ont été les premiers pays à évacuer leurs citoyens après des informations faisant état de traitement raciste par des responsables ukrainiens et polonais aux postes frontières. L'invasion russe de l'Ukraine a provoqué un exode massif de civils, dont des milliers d'étudiants d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient.

Mardi, un premier groupe de 17 étudiants ghanéens avait été rapatrié à Accra, la capitale du Ghana, dont plus de 500 étudiants ont réussi à franchir les frontières ukrainiennes pour atteindre les pays voisins.

Au total, un million de réfugiés ont fui l'Ukraine à destination des pays voisins depuis le début de l'invasion russe il y a une semaine.