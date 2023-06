Aux États-Unis, le secteur des crypto-monnaies est sous pression

L'autorité américaine de régulation des marchés boursiers poursuit en justice deux des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies du monde, les accusant notamment d'activités illégales.

La Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme en charge de la réglementation et de la supervision des marchés financiers aux États-Unis, a décidé le lundi 5 juin 2023, d'engager des poursuites judiciaires contre Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde.

Un dossier de plus de 130 pages déposé devant le tribunal fédéral du district de Washington fait état de la violation de 13 législations américaines, y compris celle relative aux valeurs mobilières. L'entreprise et son fondateur, Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de CZ, sont également accusés d'avoir trompé les régulateurs et les investisseurs, et de s'être enrichis à leurs dépens.

Vague de mesures répressives

La nouvelle de cette action en justice n’était pas encore retombée que la SEC a lancé une autre offensive. En effet, elle a annoncé le lendemain, le 6 juin 2023, qu’elle poursuivrait Coinbase, le marché d’échange de cryptomonnaies le plus important des États-Unis en termes de nombre d’utilisateurs, devant les juridictions américaines.

La société est notamment accusée d’avoir vendu, au moins depuis 2019, des titres sans autorisation pour des montants estimés à plusieurs milliards de dollars.

"Les échecs présumés de Coinbase privent les investisseurs de protections essentielles, y compris des règles qui empêchent la fraude et la manipulation", a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.

Coinbase et Binance rejettent ces accusations. Ce dernier promet notamment de se défendre "vigoureusement". Il n'en demeure pas moins que les plaintes de la SEC surviennent dans un contexte difficile pour le secteur des actifs numériques.

Le tournant du scandale FTX

L'industrie et tous ses acteurs sont étroitement surveillés par les autorités publiques depuis l'éclatement du scandale FTX. Cette plateforme d'échange de cryptomonnaies, autrefois très prisée des utilisateurs et grande rivale de Binance, a dû déposer le bilan fin novembre 2022.

Son fondateur, Sam Bankman-Fried, risque désormais jusqu'à 115 ans de prison aux États-Unis pour des accusations de fraude et de blanchiment d'argent, entre autres. Cet épisode, aux répercussions encore indéterminées, a profondément terni l'image des organismes de régulation financière à travers le monde.

Depuis lors, l'offensive contre le secteur s'est intensifiée outre-Atlantique. Des amendes ou avertissements ont été adressés à des acteurs tels que Nexo, Genesis, Kraken, Paxos, Terraform Labs, rien que cette année.

"Nous n'avons pas besoin de plus de monnaies numériques", a déclaré Gary Gensler, mardi sur NBC.