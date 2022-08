Hidi culture redonne le goût de lire aux enfants togolais

Amener les enfants à retrouver l’envie de lire à cette ère du numérique ; c’est l’ambition que porte la plateforme Hidi culture. Hidi Culture, en langue Kabyè, une langue locale parlée au Nord du Togo, signifie la source de la culture. Sa promotrice, Aurore Bessi Kama, est une passionnée de lecture.

Diverses activités culturelles sont inscrites au programme de la plateforme Hidi culture. Des séances de danses, de chants et de contes, auxquelles les enfants prennent part activement. Ce qui ne manque pas de plaire aux enfants. Comme Yalom, 7ans, une abonnée des activités de Hidi culture.

"J’ai aimé les contes et les danses. Je pense qu’à la maison on doit lire pour comprendre ce qu’on dit. Je lis mes livres de cours, mais j’ai aussi un livre de contes", se réjouit-elle.

La plateforme est dédiée à la promotion de livres d’auteurs africains édités par des maisons africaines. Son principal objectif est d’amener les enfants à lire et aussi proposer des astuces aux parents sur comment inciter les enfants à lire. Petrina KOUE, est maman de deux enfants. Elle s’est abonnée à la plateforme justement pour donner le goût de la lecture à ses enfants.

"La lecture c’est important pour les enfants, pour leur épanouissement sur tous les plans. Surtout qu’ils sont la relève de demain. Ils pourront apprendre beaucoup de choses, puisqu’on dit que les choses sont cachées dans les livres. Les choses que peut être les parents n’ont pas pu découvrir, que ces enfants avec la lecture peuvent découvrir, et s’améliorer sur tous les plans", explique-t-elle.

Entre ordinateurs, smartphones et autres écrans, les jeunes sont de plus en plus connectés et divertis, au point de délaisser tout genre de lecture. D’où l’ambition d’Aurore Bessi- Kama d’œuvrer malgré tout à redonner l’envie de lire aux plus jeunes.

"Aujourd’hui on a constaté que beaucoup de personnes n’aiment plus lire, ils sont plus attachés aux réseaux sociaux, au développement du numérique. Nous nous sommes dits que pour avoir des adultes qui lisent, il faut traiter le problème à la base, il faut initier plutôt les enfants à la lecture", estime-t-elle.