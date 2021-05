Arrestation des dirigeants maliens: Washington menace de sanctions ciblées

Les Etats-Unis ont "fermement condamné" mercredi l'arrestation des dirigeants maliens et menacé de sanctions ciblées les auteurs de ce qui s'apparente à un coup d'Etat au Mali, pays crucial pour la stabilité du Sahel.

"Nous suspendons aujourd'hui l'assistance aux forces de sécurité et de défense du Mali qui avait été maintenue" jusqu'ici, a indiqué le département d'Etat dans un communiqué, alors que le président de transition Bah Ndaw et le Premier ministre Moctar Ouane ont démissionné après leur arrestation lundi par les militaires.

"Les Etats-Unis vont aussi étudier des mesures ciblées contre les responsables politiques et militaires qui ont entravé la transition civile vers une gouvernance démocratique", a prévenu la diplomatie américaine.

Les Etats-Unis "coopèrent étroitement" avec la médiation ouest-africaine et d'autres acteurs internationaux pour "demander la libération immédiate et inconditionnelle des détenus et la reprise de la transition civile", ajoute le communiqué.

"C'est avec un gouvernement civil et démocratique qu'il y a le plus de chance de parvenir à la sécurité et la stabilité au Mail et dans la région du Sahel", poursuit le département d'Etat. "Nous soutenons les aspirations du peuple malien à la démocratie, la paix, la prospérité et le respect des droits humains".

Le colonel Assimi Goïta, à l'origine de ce deuxième coup d'Etat en neuf mois au Mali, a indiqué mardi avoir écarté le président et le Premier ministre de transition en les accusant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans le consulter, alors qu'il est le vice-président en charge des questions de sécurité, attribution primordiale dans un pays dans la tourmente des violences jihadistes et en tous genres.