Argentine: l'ex-président Menem enterré avec les honneurs militaires

Le manque de doses disponibles de vaccins contre le coronavirus au Brésil commence à freiner dans plusieurs régions la campagne d'immunisation dans ce pays de 212 millions d'habitants, ont rapporté les autorités locales.

À Rio de Janeiro (sud-est), la ville brésilienne la plus endeuillée par le virus, avec près de 20.000 morts, la mairie a averti qu'elle disposait seulement de doses suffisantes pour vacciner "jusqu'à samedi".

"Nous espérons l'arrivée de nouvelles doses la semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, la vaccination sera interrompue", a expliqué la municipalité dans un communiqué.

Dans deux villes de la banlieue de Rio, Sao Gonçalo et Niteroi, la vaccination a déjà dû être suspendue pendant plusieurs jours cette semaine.

Même constat à Salvador de Bahia (nord-est), qui a interrompu la vaccination des professionnels de santé et retardé la vaccination des personnes âgées de 80 à 84 ans, censée débuter cette semaine.

Dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est), poumon économique du pays, les autorités sanitaires ont également dû retarder le coup d'envoi de la vaccination de cette tranche d'âge, repoussé au 1er mars.

"Les dates ont été fixées selon la quantité de vaccins disponibles. Et il n'y en a pas pas assez", a déclaré vendredi Jean Gorinchteyn, secrétaire à la Santé de Sao Paulo, cité par le site d'informations Uol.

Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par le virus, avec plus de 236.000 morts, la vaccination n'a débuté qu'il y a trois semaines, alors que les Etats-Unis, certains pays de l'Union européenne et d'autres pays sud-américains, comme l'Argentine, l'avaient commencée fin 2020.

Pour le moment, près de 12 millions de doses -- des vaccins des laboratoires chinois Sinovac et anglo-suédois AstraZeneca -- ont été distribués à l'ensemble des Etats du Brésil et plus de 4,5 millions de personnes ont déjà reçu une dose de vaccin.

Mais selon le quotidien O Globo, 70% des doses restantes sont réservées pour assurer que ces dernières pourront recevoir la seconde dose.

La distribution de nouvelles doses du CoronaVac de Sinovac devrait reprendre le 23 février, après la réception ces derniers jours à Sao Paulo d'intrants en provenance de Chine permettant d'en produire plus de 17 millions.

Plus de 2,7 millions de doses de celui d'AstraZeneca devraient par ailleurs être disponibles courant mars.

Malgré les retards, le ministre de la Santé a assuré jeudi lors d'une audience au Sénat que l'ensemble de la population serait vaccinée d'ici la fin de l'année, dont la moitié d'ici juin.

Le gouvernement table sur la livraison de 210,4 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca d'ici à la fin de l'année et 100 millions du CoronaVac d'ici fin août.