Le corps d'Etienne Tshisekedi arrive à Kinshasa

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Après plus de deux ans d’attente, la dépouille d'Etienne Tshisekedi, figure historique de la politique congolaise et père de l'actuel président Félix Tshisekedi, est finalement arrivée à Kinshasa ce jeudi. Les autorités congolaises assurent que tout a été mis en œuvre pour ce rapatriement. Trois jours de funérailles et d'hommage populaire sont prévus. La présidence congolaise a annoncé la participation de six chefs d'Etat africains aux obsèques, notamment ceux de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Rwanda et du Togo. A Limete, fief du défunt, quelques dizaines de sympathisants sont regroupés devant le siège de l'UDPS, le parti fondé par Tshisekedi père dans la clandestinité en 1982. L'ex-opposant et Premier ministre de RDC sera inhumé samedi.