Apprenons l’anglais avec Anna, épisode 9: "What Do You Do at the Beach?"

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Où va Anna? Ecoutons encore les indices: Sea. Sun. Sand. La mer, le soleil et le sable. La plage ! Nous apprenons à connaître les mots qui commencent par “s” et les mots "in" (dans) et "on" (sur). C’est la question d’aujourd’hui: "What do you do at the beach?"