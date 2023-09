Apprenons l'anglais avec Anna, épisode 5: "What can you do?"

No media source currently available

Et moi, je peux lire un livre! Que peux-tu faire? A la fin de l’émission d’aujourd’hui tu répondras à cette question : What can you do? Que peux-tu faire ? Rendons-nous chez Anna, dans sa petite cabane dans l’arbre. Elle nous aide à répondre à cette question : What can you do?