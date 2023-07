Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo, provisoirement privé de recrutement

La formation saoudienne "est actuellement empêchée d'enregistrer de nouveaux joueurs en raison de dettes impayées", a expliqué à l'AFP un porte-parole, confirmant une information du quotidien britannique The Mirror.



L'instance mondiale n'a pas précisé le montant et l'origine de ces dettes, le point de départ de cette interdiction, ni si elle compromettait le transfert du milieu de terrain croate de l'Inter Milan Marcelo Brozovic, qui a signé début juillet à Al-Nassr.



"Les interdictions en question seront levées dès que le règlement des dettes sera confirmé par les créanciers confirmés", a seulement ajouté le porte-parole.



Al-Nassr, qui voit arriver cet été l'entraîneur portugais de Botafogo Luis Castro, compte également dans son effectif le gardien colombien David Ospina, le milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo et l'attaquant argentin Gonzalo Martinez.



Mais en octobre 2021, la Commission du statut du joueur de la Fifa avait condamné Al Nassr à régler au club anglais de Leicester 460.000 euros plus les intérêts dans un litige portant sur le transfert du Nigérian Ahmed Musa, conclu pour un total de 18 millions d'euros.



Selon cette décision consultée par l'AFP, en cas de non-paiement, Al-Nassr pouvait se voir priver de recrutement pendant une durée allant jusqu'à trois saisons.