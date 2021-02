Afrique du Sud: un demi-milliard d'euros au budget pour la vaccination

La société civile camerounaise demande plus de transparence et de responsabilité dans la gestion des fonds d’intervention du coronavirus.

Des organisations ont lancé à Yaoundé, avec le soutien de l’initiative Follow the money, une campagne sur l’accès à l’information sur les ressources financières mobilisées dans la riposte contre le covid.

La campagne est pilotée par Actions for Development and Empowerment (ADE), un organisme de la société civile fondé il y a trois ans par Nancy Ndi Saiboh, une jeune activiste camerounaise.

"Pour ce projet, on travaille avec le réseau Follow the money qui a une démarche qui ne consiste pas seulement à chercher les informations sur l’argent du Covid, mais à agir en cas de mal gouvernance", explique à la presse Nancy Ndi Saiboh, point focal de Follow the money au Cameroun.

L’initiative Follow the money est née au Nigeria. Elle est opérationnelle dans 7 pays: le Kenya, la Gambie, le Zimbabwe, le Liberia, le Malawi, le Nigeria et le Cameroun. Elle a pour but d'établir "la confiance publique entre le gouvernement camerounais et les citoyens", selon Hamzy Lawal, président de Follow the Money International.

Sacs de riz et argent des bailleurs de fonds

"Jusqu’à présent, on ne sait pas ce qui s’est passé avec les 4000 sacs de riz offerts par une entreprise locale dans la riposte contre le Covid au Cameroun", confie Nancy Ndi Saiboh.

C’est à la suite d’une forte pression sur les réseaux sociaux que le ministre de la santé publique Malachie Manaouda a apporté des précisions aux médias sur cette affaire. "On doit utiliser cette même pression pour savoir tout ce qui ce qui se passe avec l’argent du Covid au Cameroun", préconise la fondatrice de ADE.

Le Cameroun a reçu 316 millions de dollars du Fonds monétaire international et de la Banque africaine de développement en appui à la lutte contre le coronavirus. D’autres sommes ont été versées par des particuliers et des entreprises locales au fonds de solidarité publique.

Sur la sellette, le ministre de la santé a publié deux communiqués récapitulatifs en juillet et en décembre. Les chiffres fournis à l’occasion ont été contestés notamment par le député Jean Michel Nintcheu du Social Democratic Front, un parti de l’opposition.

"A travers les communiqués qui ont été rendus publics, vous avez tout ce que nous avons reçu comme dons en nature. Nous avons reçu des concours en numéraire, nous les avons publiés aussi, et puis nous avons publié les entreprises qui ont gagné les marchés, le montant des marchés, la nature du marché, la date de signature des contrats, les bénéficiaires de ces marchés", s’est défendu le ministre Manaouda.

Malgré tous ces efforts, jusqu’ici, rien n’a filtré du rapport d’audit des fonds covid instruit en décembre par le président Paul Biya.

Le Cameroun a déclaré son premier cas positif le 6 mars 2020. La pandémie a déjà fait plus de 500 morts, selon les statistiques du ministère de la santé publique.