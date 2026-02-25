Roger Muntu (RM Show) Balade musicale dans le monde entier, rions un peu avec de la comédie, interviews des divers artistes avec Roger Muntu (RM Show). Contactez nous sur facebook: Roger Muntu Lavoix de l'Amerique Programme Lundi T.U. 2000-2100 Durée: 01:00:00
Programmes
-
février 25, 2026
RM Show -Musique internationale & comedie
-
février 18, 2026
RM Show -Musique internationale & comedie
-
février 11, 2026
RM Show -Musique internationale & comedie
-
février 04, 2026
RM Show -Musique internationale & comedie
-
janvier 28, 2026
RM Show -Musique internationale & comedie
-
janvier 21, 2026
RM Show -Musique internationale & comedie